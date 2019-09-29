81 ilden farklı lezzetler Malatya’da buluştu Yöresel Ürünler Fuarı 15 gün açık kalacak

İstanbul'da bir deprem daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da açılan Yöresel Ürünler Fuarı’nda Türkiye’nin 81 ilinden farklı lezzetler vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda kurulan ve 15 gün sürecek olan fuarda Türkiye’nin farklı bölgelerine ait yöresel lezzetler satışa çıktı. Özellikle ülkenin farklı lezzetlerini bir arada bulmak isteyen vatandaşların ilgi odağı olan fuarın ilk günü yoğun geçti. Yöresel gıda ürünlerinin yanı sıra, geleneksel ürünlerin de yer aldığı fuar iki hafta boyunca Malatyalıların hizmetine açık olacak.

MALATYA 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:52

GÜNEŞ 06:13

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:22

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.