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Malatya U19 1. Küme Futbol Ligi’nde heyecan sürüyor. Lige Cumartesi günü oynanan maçlarla devam edildi.

5. Haftası geride kalan U19 Ligi’nde 9 karşılaşma oynandı ve toplam 29 gol kaydedildi. U19’da A grubunda Arguvan Belediyespor, B grubunda Malatya Yeşilyurt Belediyespor, C grubunda ise Kale Gençlerbirliği’nin liderliği sürüyor. Ligin 5. Haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Telekom 12 Malatyagücü, Konakspor 12 Galataspor, Hekimhan 44 Eski Malatya, Orduzu 20 Karakavak, Arguvanspor 10 Malatyaspor, Pütürgespor 22 Demirspor, Fenerspor 10 Çöşnükspor, Arapgir 11 Battalgazi, Sanayi 23 Anadolu Selçuklu

MALATYA 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:52

GÜNEŞ 06:13

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:22

YATSI 19:37

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