Malatya'da halk otobüsü devrildi: En az 25 yaralı

Her şey dahili yanlış anladı! Çantadan market çıktı!

İstanbul'da bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında en az 25 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; MalatyaDilek seferini yapan Murat A. idaresindeki 44 BT 452 plakalı halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan otobüste ilk belirlemelere göre yolcu olarak bulunan 25'ten fazla kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme sürüyor.

MALATYA 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 04:53

GÜNEŞ 06:14

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:20

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.