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Malatya’da bir şahıs, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Arguvan İlçesi Narmikan Bahçeli mezrasında meydana geldi. Yasin Mol (33) isimli şahıs, helezyon denilen tarım makinesi ile çalıştırdığı sırada, elektrik kaçağından hayatını kaybetti.

Cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan şahsın ölümüyle ilgili tahkikat başlatıldı.

MALATYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:54

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