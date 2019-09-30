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Cezaevleri için toplantı düzenlendi

İHA

Malatya'da, cezaevlerinde yönetim, dış koruma ve sağlık hizmetlerine daha da işlerlik kazandırmak amacıyla toplantı düzenlendi.

Cezaevleri için toplantı düzenlendi

Malatya’da, cezaevlerinde yönetim, dış koruma ve sağlık hizmetlerine daha da işlerlik kazandırmak amacıyla toplantı düzenlendi.
İl Sağlık Müdürlüğü Salonunda düzenlenen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Cezaevi Savcısı Mehmet Ferhat Demir, Ceza İnfaz Kurumu 1. Müdürü Engin Şimşek, İl Sağlık Müdürü Doç.Dr.Recep Bentli, Turgut Özal Tıp Merkezi ( TÖTM) Başhekimi Prof.Dr. Ali Beytur, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (MEAH) Başhekimi Prof.Dr. Erdal Aktürk ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Fuat Demirtaş iştirak etti.
Ceza infaz kurumları ile tutuklu evlerindeki yönetim, dış koruma ve sağlık hizmetlerine daha da işlerlik kazandırmak amacıyla yapılan toplantı da istişarelerde bulunuldu.

MALATYA

01 Ekim 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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