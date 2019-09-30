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Kursiyerlere sertifikaları verildi

İHA

Malatya İnönü Üniversitesi, İş Kur İl Müdürlüğü ve Teknokent koordinesinde, 95 gün süren yazılım geliştirme eğitimine katılan 16 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Kursiyerlere sertifikaları verildi

Malatya İnönü Üniversitesi, İş Kur İl Müdürlüğü ve Teknokent koordinesinde, 95 gün süren yazılım geliştirme eğitimine katılan 16 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.
Teknokent “te düzenlenen sertifika törene İnönü Üniversitesi Rektör Ahmet kızılay ,Teknokent Genel Müdürü Fatih Korkmaz, İş Kur İl Müdürü Vahap Toman ve kursiyerler katıldı.
Törende konuşan İşkur İl Müdürü Vahap Toman, “Teknokent'te açılan geleceğin mesleği yazılım kursumuz 24 Nisanda açıldı. Toplam 95 gün süreyle devam etti. Başarılı olan 16 kursiyerimize mesleki yeterlilik sertifikası vereceğiz. Bu süre zarfında kursiyerlerimize 30 lira günlük cep harçlığı ve genel sağlık sigortasını yaptık. Suriyeli bir kardeşimiz derece yaptı. Bunların başarısı ülkeye örnek olacaktır. Amacımız geleceğin meslekleri olan 25 mesleği sürekli bir hale getirerek öğrencilerimize, gençlerimize geleceğin mesleklerini öğretmek. Sertifika sahibi yapmak. Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu süreçten Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Teknokent'lerden gençlerimizi elverişli bir hale getirmek. Gayemiz üniversite ile birlikte bu kursları devam ettirmek” dedi.
Genel Müdür Fatih Kocamaz, ise Teknoparkı ve kurs hakkında bilgiler verdi. Kocamaz,”Bu kursu açmamızdaki en önemli neden Malatya Teknoparkı birçok firma tercih etmeye başladı. Özellikle İstanbul'dan büyük firmaların şubelerinin namzet olmaya başladık. Bunlar içerisinde en büyük problem yetişmiş kalifiye eleman bulmak. Bu da özellikle yazılan personeli özellikle yazılım personeli bizim firmalarımız yüzde yetmiş beşi yazılım firması. Firmaların büyük çoğunluğu İstanbul'da yazılım bürolarını açmış ve burada faaliyet gösteren firmalarımızdır. Bu firmalara kalifiye eleman yetiştirmek üzerine bir kafamızda bir problem vardı. Bunu nasıl yapacağız. Nasıl halletmeliyiz diye düşündük bu arada gerçekten işkur 'un düzenlediği dijital dönüşüm eğitimi ve bize can simidi gibi yetişti” dedi.
Amaçlarının bu tür kursları sayıların artırmak olduğunu da ifade eden Korkmaz,”. Biz bunlardan sadece bir tanesini açtık. Bizim de hedefimiz bunların sayısını artırmak. Çünkü biz firmalara özellikle şehir dışından Gelmek isteyen firmalara bu tip kurslar açtığımızda Hatta kendilerinin de bu kurs var ve kendilerini özel kalifiye eleman yetiştirilebileceklerini söylediğimizde çok çok olumlu tepkiler almaya başladık ve bu sayede kursumuzda faaliyet gösteren dereceye girmiş arkadaşlarımıza belirlenen işlere yerleştirmeye çalıştık başladık. Bu gibi faaliyetlerin artmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kulandı.
İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay ise bu tür kursları önemsediklerini belirterek, İnönü Üniversitesi Malatya Teknokent'imizde 16 öğrencimizi yetiştirdik. Bu öğrencilerimizin hem devamı hem de başarıları nedeniyle kutluyorum. Bugün sertifikalarını alacaklar. İşkur ile 3 yıldır çok güçlü bir iş birliği ile hem kurslar açıyoruz hem de üniversitemizde iş kulübümüzü açtık. Burada gençlerimize hem yönlendirme hem de iş başı eğitimi açısından 3 yıldır çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu yıl İnönü Üniversitesi Malatya Teknokentinde bu geleceğin meslekleri eğitimine de başladık. İlkini başarıyla tamamladık. Bundan sonra da geleceğin meslekleri olarak belirlenen 25 meslek alanında işkur ile ortak eğitimlerimizi devam ettireceğiz. Gençlerimize bu geleceğin meslekleri kursuna itibar etmelerini, bu kurslarımıza başvurmalarını tavsiye ediyorum. Bu kurslar öyle güzel ki işkur hem cep harçlığı veriyor. Hem de sertifika alarak geleceğin mesleklerini öğreniyorlar” diye konuştu.

MALATYA

01 Ekim 2019 Salı

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