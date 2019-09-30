1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Gürkan: “Yaşlılarımızın engin tecrübelerinden istifade etmeliyiz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, yaşlılarımızın engin tecrübelerinden istifade edilmesi gerektiğini söyledi.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaşlılara hak ettikleri değerin verilmesi gerektiğini belirterek, "İnsanlar doğar, büyür, gelişir, ihtiyarlar ve dünyasını değiştirir. Milletler de yaşlılarına verdikleri önemle gelişmişlik düzeylerini belirlerler. Aynı zamanda dinimiz İslam da yaşlılara verdiği öneme atfen dini yaşama noktasındaki algılarımızı belirlemiştir” ifadelerini kullandı.

Yaşlıların tecrübelerinin kendileri için bir gelecek kaynağı olması gerektiğine dikkat çeken Gürkan, “Biz şehrimizi mazisine layık istikbale hazırlayalım derken; yaşlılarımızın engin tecrübelerinden de istifade etmemiz gerektiğini ifade ediyoruz. Bugün Dünya Yaşlılar Günü olarak kutlanıyor olabilir, ancak unutmayalım ki günlerini kutladığımız yaşlılarımız da dünün gençleri idiler. Bu memleketimizin ekonomisine katkı sağlayan insanlardı. Çocukları yetiştiren ana ve babalardır. Bu ana babalara hak ettikleri izzet ve ikramı, sevgi ve saygıyı göstermek mecburiyetimizin olduğunu gençlerimize hatırlatmak amacıyla bu günü kutluyoruz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, yaşlıların hak ettikleri gibi yaşamalarını temin etmek, onlara bu günlerinde bir nebze de olsa yardımcı olmak amacıyla kurulan Vefa Konağının hizmetlerine devam ettiğini hatırlatan Gürkan, Bugün vesilesiyle başımızın tacı yaşlılarımızın günlerini kutluyor, uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum" ifadelerine de yer verdi.

MALATYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:54

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