Rektör Karabulut, 3. kitabını çıkardı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un üçüncü kitabı "Doğada Hayat var” yayımlandı.

Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut’un, 'Yaşamdan Sağlık İksirleri' ve 'Yaşamın Biyokimyasal Sırları' adlı yayınlanmış iki kitabının ardından 'Doğada Hayat Var' adlı üçüncü kitabı ise Timaş Yayınları tarafından yayımlandı.

Biyokimya alanında önemli çalışmalar yapan Rektör Prof. Dr. Karabulut, 'Doğada Hayat Var' isimli kitabında, 'Doğayla bütünlük içinde bir varlık' olarak bakıp zihinlerdeki karmaşayı yatıştıracak bilgiler veriyor. Karabulut, son kitabında, beslenmenin ve sağlığın kısa tarihinden, kansere, yaşam kaynağı vitaminlerden insan vücudunun koruma kalkanı minerallere, hormonlardan yağlara, proteinlere, metabolizmamız için en faydalı yiyeceklere uzanan sağlıklı bir yaşamın ipuçlarını veriyor.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, üçüncü kitabının imza ve tanıtım gününün ise Turgut Özal Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi işbirliğinde 2 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 10.30’da Ankara’da Gazi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde başlayacak olan 5. Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme, Sağlıklı Yaşam ve Spor Kongresi’nde Natural 2019 gerçekleştireceği açıklandı.

MALATYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:54

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