Geri dönüşüm çarşısı etkinliği renkli geçti

Malatya Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından ‘Geri Dönüşüm Çarşısı’ etkinliği düzenlendi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından düzenlenen ‘Geri Dönüşüm Çarşısı’ etkinliğine katılan çocuklar, evlerinde kullanmadıkları kitap, oyuncak, ayakkabı, kıyafet ve eşyaları takas yoluyla ya da cüzi miktarlarda satışını yaptılar. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren çocuklar, sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturdular.

Fahri Kayahan Bulvarında ki Hilal Park içerisinde hizmet veren Yeşilyurt Kent Konseyinin ön kısmında gerçekleştirilen ‘Geri Dönüşüm Çarşısı’ etkinliğinde kurulan 40’a yakın tezgahın başına geçen minikler, bir yandan kullanılmadıkları eşyalarını satarken, diğer taraftan yanlarında getirdikleri eşyaları değiş tokuş yöntemiyle istedikleri ürünlerle değiştirip, alış veriş yaptılar.

Çocuklara hem ticaret yapmayı hem de geri dönüşümün faydalarını öğretmeyi amaçlayan etkinlik sırasında düzenlenen çuval yarışması, yumurta taşıma yarışması, ip çekme ve karaoke gibi faaliyetler, keyifli ve renkli anların yaşanmasına neden oldu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar , düzenlenen etkinlik sırasında, çocuklarla tek tek ilgilenerek onları tebrik etti.

Çınar yaptığı açıklamada, sıfır atık ve doğa sağlığının korunması noktasında hayata geçirdikleri projelerine bir yenisi daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başarıyla devam eden ‘Sıfır Atık’ projesini desteklemek adına halkımızla buluşturduğumuz yatırımlar ve projelerimizin temel amacı; toplumun tüm kesimlerine çevre bilinci hassasiyetini yerleştirmektir. Tüm alanlarda olduğu gibi çevresel projelerde de ilklerin öncüsü olup örnek hizmetlerimizi halkımızla buluşturmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Bölgemizin teknik kapasitesi en güçlü Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Merkezimizi Yeşilyurt’umuza kazandırarak tüm hizmetlerimizi taçlandırdık. Doğa, insan ve çevre sağlığının korunması gibi hem günümüzü hem de geleceğimizi ilgilendiren bu hassas konuda, özellikle çocuklarımıza yönelik eğitim programları ve etkinliklerin sayısını artırmaktayız. Sosyal, kültürel, sanatsal, eğitim ve çevresel konularında örnek projeler gerçekleştiren Yeşilyurt Kent Konseyimiz tarafından bölgemizde ilk kez düzenlenen Geri Dönüşüm Çadırımıza gösterilen yoğun ilgi bizleri mutlu etmiştir. Burada her şey çocuklarımız için ayarlandı, tezgahta satış yapanda, alış veriş yapanda çocuklarımız, çok renkli, coşku dolu, cıvıl cıvıl bir ortam oluştu. Çocuklarımız, evlerinde kullanılmadıkları kitap, oyuncak, kıyafet, ayakkabı ve eşyaları burada kurulan tezgahlarda takas yoluyla (becayiş) ya da az miktarlarda satışını yaparak, hem ticareti öğreniyorlar, hem de kullanmadıkları eşyaları değiş tokuş yöntemiyle istedikleri ürünle değiştiriyorlar” diyen Çınar, daha sonra özetle şunları söyledi: “ Buradaki amacımız; çocuklarımıza öz güven aşılamak, paylaşmayı öğretmek ve geri dönüşümle alakalı farkındalık oluşturmaktır. Çocuklarımızın gelecek yaşamlarında ayakları üzerinde durup meslek sahibi olmak adına ortaya koydukları iradeyle birlikte kullanmadıkları eşyalarını doğaya zarar vermeden yeniden değerlendirme sürecine dahil etmelerini takdirle karşılıyoruz. Kullanmadıkları eşyalarını satışını yaparak bir yandan para kazanan diğer taraftan geri dönüşümün insan ve doğa sağlığı için ne kadar önem arz ettiğini ortaya koyan miniklerimizin gayret ve çabası takdire şayandır. Bizim için önemli olan çocuklarımızı her yönden geliştirmek, yetiştirmek, paylaşmayı öğretmek ve israftan kaçınmalarını sağlamaktır. Çocuklarımıza öncü ve rehber olabiliyorsak ne mutlu bize.. Geleceğimizin teminatı kıymetli evlatlarımızı erken yaşlarda her türlü konuda bilgi sahibi olmalarına, eğitim hayatlarına katkı sağlamaya farklı ve dikkat çekici projelerimizle devam edeceğiz. "

