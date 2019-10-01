Kayısılı künefe yaptı, talebe yetişemiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kayısılı künefe yaptı, talebe yetişemiyor

DHA

MALATYA'da, 2 yıldır künefe işiyle uğraşan Yücel Altuğ (44), Malatya'nın meşhur kayısısını küfene ile buluşturdu. Kayısılı künefenin müşteriler tarafından ilgi gördüğünü belirten Altuğ, talebe yetişemediğini ifade etti.

MALATYA'da, 2 yıldır künefe işiyle uğraşan Yücel Altuğ (44), Malatya'nın meşhur kayısısını küfene ile buluşturdu. Kayısılı künefenin müşteriler tarafından ilgi gördüğünü belirten Altuğ, talebe yetişemediğini ifade etti.
Malatyalı Yücel Altuğ, 2 yıl önce memleketinde künefe işine girdi. Künefeyi önceleri bilinen hali olan peynir, Antep Fıstığı ve kaymaktan yapan Altuğ, daha sonra kendi memleketine ait kayısı da kullanmaya başladı. Altuğ, şimdilerde ise müşteriler tarafından ilgi gören kayısılı künefe talebine yetişmekte zorlanıyor. İçine, isteğe göre gün kurusu veya islimli kuru kayısı da konulan kayısılı künefenin yapım aşaması da diğerlerinden farklı oluyor. Bakır tepsinin altına tereyağı sürüldükten sonra ince kıyılan tel kadayıf seriliyor, ardından toz şekerle harmanlanmış kuşbaşı şeklinde doğranan kuru kayısı ekleniyor, daha sonra üzerine eklenen Antep Fıstıklı tel kadayıfla pişiriliyor.  
'TÜRKİYE'DE İLK'
Altuğ, 2 yıl önce Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan ve yeryüzündeki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunun yetiştiği Malatya'da kayısılı künefeyi ustalarıyla birlikte halka arz ettiklerini kaydederek, şunları söyledi:
"Bu meslekte yeniyim. 2'nci yılımızda ikinci şubemizi açtık. Yeni şubemizi açarken, 'farklı ne yapabiliriz' diye düşündük Malatya'dayız çünkü. Malatya kayısısıyla künefe yapabilir miyiz diye bir takım çalışmalar yaptık. Denemeyanılma yöntemiyle kayısıyla antepfıstığının bir arada çok farklı bir lezzet oluşturduğunu gördük. Türkiye'de bir ilk olsun diye Malatya'da kayısılı künefe yapmaya çalıştık. Bunu da başardık ve müşterilerimiz gayet güzel karşılıyor. Biz ağırlıklı olarak kayısıyı düşünüyoruz ama burada kaymağımız, Hatay'dan gelen peynirimiz ve antepfıstığımızla bir araya getirip farklı bir ürün çıkarmaya çalıştık. Ürünü yaparken zorlandık ama almış olduğumuz tepkiler bizi çok daha mutlu etti. Kayısılı künefenin olabileceğini gösterdik. Şu anda çok mutluyuz, gelenler de çok mutlu ve beğeniyorlar. Önce bu ürünü Malatyalılara tattırdık. İl dışından gelenleri de bekliyoruz. Onlara da tattıracağız ama gelenler var çok beğeniyorlar. İnşallah Malatya'ya misafir olan herkese bu yeni ürünümüzden tattıracağız. Kayısılı künefeyi mutlaka denesinler, yapsınlar. Bulundukları bölgelerde beğenileceğini umuyorum. Ancak sadece antepfıstığı ve kayısı demiyoruz. Türkiye bu konuda çok zengin bir bölge ve Karadeniz'in fındığıyla da çok güzel kayısılı fındık, kayısılı fıstık karışımıyla çok güzel künefe çıkabiliyor. Bunu denemelerini tavsiye ederim."
Kayısılı künefeyi tadan müşteriler de tatlının çok farklı ve özel olduğunu söyleyerek kayısının künefeye ayrı lezzet verdiğini ifade etti.

MALATYA

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 04:54
  • GÜNEŞ 06:15
  • ÖĞLE 12:22
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:18
  • YATSI 19:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Başkan Güder'den 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlaması Başkanı Osman Güder: “Yaşlılarımızın engin tecrübelerinden istifade edilmelidir”
YEREL HABERLER Başkan Güder'den 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ...
Geri dönüşüm çarşısı etkinliği renkli geçti
YEREL HABERLER Geri dönüşüm çarşısı etkinliği renkli geçti
MHP'li Avşar'dan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlaması MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar: “Yaşlılarımızın kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak görevlerimiz arasında olmalıdır"
YEREL HABERLER MHP'li Avşar'dan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ...
CHP’den Gazeteciler Cemiyeti’ne hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER CHP’den Gazeteciler Cemiyeti’ne hayırlı olsun ...
Okul kütüphanesine kitap yardımında bulunuldu
YEREL HABERLER Okul kütüphanesine kitap yardımında bulunuldu
Türk Müziği Konservatuvarına öğrenci alınacak
YEREL HABERLER Türk Müziği Konservatuvarına öğrenci alınacak
Uluslararası Anıtlar ve Sitler konseyi heyeti Başkan Gürkan’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Uluslararası Anıtlar ve Sitler konseyi heyeti Başkan ...
Rektör Karabulut, 3. kitabını çıkardı
YEREL HABERLER Rektör Karabulut, 3. kitabını çıkardı
Tarım makinesiyle çalışırken akıma kapılan çiftçi öldü
YEREL HABERLER Tarım makinesiyle çalışırken akıma kapılan çiftçi ...
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Gürkan: “Yaşlılarımızın engin tecrübelerinden istifade etmeliyiz”
YEREL HABERLER 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Malatya Büyükşehir ...
Malatya İdmanyurdu’nda galibiyet sevinci
YEREL HABERLER Malatya İdmanyurdu’nda galibiyet sevinci
Kampüs Ligleri müsabakaları için kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Kampüs Ligleri müsabakaları için kayıtlar başladı
Kursiyerlere sertifikaları verildi
YEREL HABERLER Kursiyerlere sertifikaları verildi
Yeni Malatyaspor başkanı Gevrek’in Antalyaspor maçı değerlendirmesi Gevrek: "Antalyaspor ilk şutunda golü buldu"
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor başkanı Gevrek’in Antalyaspor maçı ...
Engelli gencin sinema hayali gerçekleşti
YEREL HABERLER Engelli gencin sinema hayali gerçekleşti
Cezaevleri için toplantı düzenlendi
YEREL HABERLER Cezaevleri için toplantı düzenlendi
Bölgede en fazla ihracat Malatya’dan yapıldı
YEREL HABERLER Bölgede en fazla ihracat Malatya’dan yapıldı
Elektrik kaçağından hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrik kaçağından hayatını kaybetti
Hac hayalini dolandırıcılar bozdu 70 yaşındaki Hüseyin Aslan, parasını geri almak için hukuk mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Hac hayalini dolandırıcılar bozdu 70 yaşındaki ...
TFF 3. Lig: M.Yeşilyurt Belediyespor: 1 - Pazarspor: 2
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: M.Yeşilyurt Belediyespor: 1 - Pazarspor: ...
Emniyet Müdürü Dağdeviren göreve başladı
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Dağdeviren göreve başladı
Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: 26 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: 26 yaralı
Malatya'da halk otobüsü devrildi: En az 25 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da halk otobüsü devrildi: En az 25 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X