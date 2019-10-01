Yöneticiler, sorunları yerinde inceledi Kentsel dönüşüm sorunu iletildi

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Malatya merkez ilçe Battalgazi yöneticileri, iki mahalleyi ziyaret edip, sorunları yerinde inceledi.

Battalgazi Kaymakamız Abdül Kadir Duran, Belediye Başkanı Osman Güder ile birlikte mahalle ziyareti gerçekleştirdi. Kaymakam Duran, Belediye Başkanı Güder’in, Çamurlu ve Beydağı mahalleleri ziyaretine, Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, , Meclis Üyeleri Osman Şaşa, Tuncer Bulgurlu ve Abuzer Altın da iştirak etti. Kaymakam Duran, Belediye Başkanı Güder, iki mahalledeki vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinlediler.

Yöneticiler, talep ve istekleri tek tek not ederek, imkanlar ölçüsünde çözeceklerini ifade ettiler.

Kentsel dönüşüm sorunu iletildi

Bu arada, Beydağı mahallesinde vatandaşlar, kentsel dönüşüm konusundaki sorunları yöneticilere ilettiler. Kentsel dönüşümün bazı yerlerde çok geciktiğini söyleyen mahalle halkı, biran önce çalışma yapılmasını dile getirdiler.

MALATYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:54

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