Ev yangını korkuttu

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Malatya’nın Darende ilçesinde bir evde meydana gelen yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gökyar mahallesi Ömer Ağa Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ev halkının korkuyla dışarı çıktığı yangında çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.

Zamanında yapılan müdahale ile yangın büyümeden kontrol altına alınırken, evde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MALATYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:55

GÜNEŞ 06:16

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:17

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.