Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kaymakam Nurullah Kaya ziyaret edildi

Bugün ne oldu?

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’nın Kale ilçesinde, 17 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle ziyaretler gerçekleştiriliyor.

17 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle, İlçe Müftüsü Muhammet Naci Efe ve Müftülük Personeli, Kaymakam V. Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle ilçede yapılanlar ve yapılacaklar dile getirildi.

İlçede, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle çeşitle faaliyetler yapılacağı kaydedildi.

MALATYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:55

GÜNEŞ 06:16

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:17

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.