Kaymakamı Yunus Emre Vural’dan öğrencilere nasihat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kaymakamı Yunus Emre Vural’dan öğrencilere nasihat

İHA

Malatya'nın Doğanyol İlçesi Kaymakamı Yunus Emre Vural, öğrencilere nasihatlarda bulunarak, özellikle zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını önerdi.

Kaymakamı Yunus Emre Vural’dan öğrencilere nasihat

Malatya’nın Doğanyol İlçesi Kaymakamı Yunus Emre Vural, öğrencilere nasihatlarda bulunarak, özellikle zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını önerdi.
Doğanyol İlçesi Kaymakamı Yunus Emre Vura, Gökçe İmam Hatip Ortaokulu ve Gökçe İlkokuluna ziyarette bulundu. Okul ziyaret, inceleme ve denetlemelerinde öğrencilere hitaben kısa konuşma da yapan Kaymakam Vural, özellikle zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını isteyip, bu konuda örnekler verdi.
Kaymakam Vural, geçen hafta da Koldere Ortaokuluna ve Doğanyol Çok Programlı Lisesine ziyarette bulunmuştu.

MALATYA

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 04:55
  • GÜNEŞ 06:16
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:17
  • YATSI 19:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaşlılara evlerinde ziyaret
YEREL HABERLER Yaşlılara evlerinde ziyaret
Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kaymakam Nurullah Kaya ziyaret edildi
YEREL HABERLER Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kaymakam Nurullah ...
İletişim Fakültesi radyoda tanıtıldı
YEREL HABERLER İletişim Fakültesi radyoda tanıtıldı
Ev yangını korkuttu
YEREL HABERLER Ev yangını korkuttu
Malatya İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yatırımlar ele alındı
YEREL HABERLER Malatya İl Koordinasyon Kurulu toplantısında ...
Doğanyol, tarihinde ilk defa meydana kavuşuyor
YEREL HABERLER Doğanyol, tarihinde ilk defa meydana kavuşuyor
Çocuklara hayvan sevgisi kazandırılması için seminerler veriliyor
YEREL HABERLER Çocuklara hayvan sevgisi kazandırılması için ...
Kale’ de yol açma, genişletme ve asfaltlama çalışmaları yapılıyor
YEREL HABERLER Kale’ de yol açma, genişletme ve asfaltlama ...
Yağmur, Asrın İş İnsanları Derneği yürütme kurulu toplantısını değerlendirdi Komisyon Başkanı Mehmet Yağmur: “Son derece yararlı geçti”
YEREL HABERLER Yağmur, Asrın İş İnsanları Derneği yürütme kurulu ...
Esnaf odalarından MGC’ye ziyaret
YEREL HABERLER Esnaf odalarından MGC’ye ziyaret
Yeşilyurt Belediyespor’da olağanüstü kongre kararı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor’da olağanüstü kongre kararı
Aşılı alıç fidanı dikimi gerçekleştirildi.
YEREL HABERLER Aşılı alıç fidanı dikimi gerçekleştirildi.
Yeni Malatyaspor’da Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Denizlispor maçı hazırlıkları ...
Yöneticiler, sorunları yerinde inceledi Kentsel dönüşüm sorunu iletildi
YEREL HABERLER Yöneticiler, sorunları yerinde inceledi Kentsel ...
Hekimhan cevizinde hasat zamanı
YEREL HABERLER Hekimhan cevizinde hasat zamanı
Kayısılı künefe yaptı, talebe yetişemiyor
YEREL HABERLER Kayısılı künefe yaptı, talebe yetişemiyor
Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Başkan Güder'den 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlaması Başkanı Osman Güder: “Yaşlılarımızın engin tecrübelerinden istifade edilmelidir”
YEREL HABERLER Başkan Güder'den 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ...
Geri dönüşüm çarşısı etkinliği renkli geçti
YEREL HABERLER Geri dönüşüm çarşısı etkinliği renkli geçti
MHP'li Avşar'dan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlaması MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar: “Yaşlılarımızın kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak görevlerimiz arasında olmalıdır"
YEREL HABERLER MHP'li Avşar'dan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ...
CHP’den Gazeteciler Cemiyeti’ne hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER CHP’den Gazeteciler Cemiyeti’ne hayırlı olsun ...
Okul kütüphanesine kitap yardımında bulunuldu
YEREL HABERLER Okul kütüphanesine kitap yardımında bulunuldu
Türk Müziği Konservatuvarına öğrenci alınacak
YEREL HABERLER Türk Müziği Konservatuvarına öğrenci alınacak
Uluslararası Anıtlar ve Sitler konseyi heyeti Başkan Gürkan’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Uluslararası Anıtlar ve Sitler konseyi heyeti Başkan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X