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Yeşilyurt belediye meclisinin toplantıları canlı yayınlanıyor

İHA

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Belediye Meclisi toplantılarının canlı izlenmeye başladığı bildirildi.

Yeşilyurt belediye meclisinin toplantıları canlı yayınlanıyor

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Belediye Meclisi toplantılarının canlı izlenmeye başladığı bildirildi.
Yeşilyurt Belediye Meclisinin Gedik Kültür Merkezinde gerçekleştirdiği toplantıların canlı yayınlanmasına karar verildi. Ekim Ayı 1.Oturum Toplantısı Yeşilyurt Belediyesinin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları (facebook, instagram, twitter) üzerinden canlı yayınlandı. Şeffaf bir hizmet anlayışına sahip olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Şeffaf belediyecilik anlayışımızın gerekliliklerini örnek uygulamalarla yerine getirmeye devam ediyoruz. Daha önce Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz uhdesinde gerçekleşen ihalelerimizi canlı yayında hemşehrilerimize aktarmaya başlamıştık. Bugünden itibaren de Belediye Meclis Toplantılarımızı resmi internet sitemiz ile sosyal medya hesaplarımız üzerinden canlı yayınlamaya başladık. Her zaman ifade ettiğimiz gibi; Yeşilyurt Belediyesi olarak şeffaf bir hizmet düsturuna sahibiz, gönlümüz, yüreğimiz ve kapılarımız hemşerilerimize her zaman açıktır. Kimseden saklayacak gizleyecek hiçbir şeyimiz yoktur. Vatandaşlarımız bugünden itibaren toplantılarımızı canlı yayında izleyebilir, gelişmelerden ve alınan kararlardan anında haberdar olabilirler. Canlı yayınlanan Ekim Ayı Toplantımız hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait olan Samanköy mahallesindeki ile Dilek Gölpınar mahallesinde ki parsellerin yapişletdevret modeli ile 10 yıllığına kiralanması teklifi ise onaylandı. Bu iki maddenin kabul edilmesinden sonra Çınar, “ Bölgemizde seracılık faaliyetleri kapsamında Bostanbaşı mahallemizde faaliyete sunduğumuz Yeşil Gıda Seracılık projemizi başarıyla sürdürmekteyiz. Titiz ve özenli çalışmaların ardından dört ay gibi kısa bir zamanda gerçekten çok verimli sonuçlar aldık. Burada hasadını yaptığımız sebzeleri öncelikle kendi sosyal tesislerimizde değerlendirdik, artan ürünlerimizi de kurutmalık, salça, turşu ve konserve tarzı ürünler olarak doğal olarak muhafaza ettik. Samanköy’de mülkiyeti Yeşilyurt Belediyemize ait olan 10 dönümlük alanda ise Güneş Enerjili Sera Projemizi hayata geçireceğiz. İklimlendirme ve enerjisini kendi içerisindeki teknik alt yapı sayesinde yapabilecek mekanizmaya sahip olacak sera projemiz sayesinde tarımsal hizmetlerimizin boyutunu genişletmiş olacağız. Dilek Gölpınar mahallemizde ki ilgili parsellerin üzerine ise her yönüyle vizyonel, bölgemize değer katacak çok güzel bir sosyal yaşam alanı kurmayı hedefliyoruz. Burada gerekli incelemeleri yaptık, yaptığımız girişimlerin ardından Hazineden tahsis edilmesine sağladık. Karakaya Baraj Göleti’nin muhteşem manzarasıyla bütünleşecek projemizde kamp alanı, piknik bölgeleri, yürüyüş ve bisiklet alanlarının yanı sıra gezinti gemisi ve iskelede kazandırarak bu bölgemizin tüm güzelliklerini ön plana çıkartacağız. İlçemizdeki balıkçılığında gelişmesine katkı sunacak olan, 50 bin m’lik alanı kapsayan bu devasa projemizi hayata geçirmek adına çok yoğun çalışıyoruz.” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Meclisi, Bostanbaşı mahallesinde bulunan 300 yıllık Kızılcık Ağacının korunması adına bu bölgede ki imar yolu güzergahında değişiklik yapılması ve Kızılcık Ağacın bulunduğu alanının genişletilerek park alanı olarak ayrılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunu oybirliği ile kabul etti. Yeşilyurt’ta ki tarihi eserlerin gelecek nesillere taşınması adına yatırımlarına devam ettiklerini ifade eden Çınar, “Bostanbaşı mahallesinde bulunan 300 yıllık Kızılcık Ağacının korunması ve gelecek kuşaklara taşınması için Mimarlar Odası ile birlikte ÇEKÜL Vakfı başta olmak üzere ilgili yerlerle görüşüp gerekli adımlar attık ve projelerimizi sunduk. Bugün ki toplantımızda ise tarih kokan 300 yıllık ağacımızın bulunduğu bölgedeki yol güzergâhını değiştiriyoruz. Ağacımızın bulunduğu alanı genişleterek park alanı olarak değiştirilmesini sağlarken, yapacağımız yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarıyla bu tarihi ağacımızı muhafaza ederek gelecek nesillere taşıyacağız. Mimarlar Odasına da projemize verdiği destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. 300 yıllık Kızılcık Ağacımızı, iç ve dış turizme kazandırmak adına gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Çınar, “ Çırmıktı bölgemizdeki Hıroğlu mahallemizde yer alan 13 tarihi tescil evimizi iç ve dış turizme kazandırmak adına restorasyon çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kamulaştığımız alanda vatandaşlarımıza ait bazı araziler yer almaktadır. Geçtiğimiz yıllarda bu tip yerleri satın alma yoluyla Yeşilyurt Belediyemize kazandırmıştık. Yine orada bulunan dört katkı bir bina ile buraya yakın bölgede bulunan bir adet arsayı satın almak istiyoruz. Bu bölgede mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait bir adet dükkânı, dört katlı bina ve bir adet arsa karşılığında trampa ederek Yeşilyurt Belediyemize mülk kazandırıyoruz. Bu sokağımızın neredeyse yarısını Belediyemize kazandırmış olduk. Diğer evlerin satın alınmasına ilişkinde çalışmalarımız sürmektedir" diye konuştu.

MALATYA

01 Ekim 2019 Salı

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