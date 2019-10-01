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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması

DHA

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, gündeme geldiği eski takımı Beşiktaş'a gidip gitmeme konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Arkadaşlar bence bu konulara çok girmeyelim. Şu anda bunlar çok konuşulacak konular değil çünkü herkesin kendi takımı var. Ben burada çalışıyorum, oranın bir hocası var. Hiç kimseye saygısızlık yapmayalım. O yüzden fazla bu konulara bence girmeyelim. Bu kimsenin faydasına olmaz şuanda" dedi.

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, gündeme geldiği eski takımı Beşiktaş'a gidip gitmeme konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Arkadaşlar bence bu konulara çok girmeyelim. Şu anda bunlar çok konuşulacak konular değil çünkü herkesin kendi takımı var. Ben burada çalışıyorum, oranın bir hocası var. Hiç kimseye saygısızlık yapmayalım. O yüzden fazla bu konulara bence girmeyelim. Bu kimsenin faydasına olmaz şuanda" dedi.
Ligin 6'ncı haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 3-0 yenilen BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 7'nci haftasında Yukatel Denizlispor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 7 puan toplayan sarı kırmızılılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde çalışmalarına devam etti. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, teknik ve taktik antrenman yaptı.
MINA VE MUSTAFA YOK, BİFOUMA ŞÜPHELİ
Sergen Yalçın nezaretinde hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı takımda takımdan ayrı olarak sabah-akşam düz koşu yapan Gökhan Töre ile sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Arturo Mina antrenmanda yer almadı. Sakatlığı nedeniyle geçen haftadan buyana bireysel idman yapan Bifouma'nın durumu ise bir iki gün içerisinde netlik kazanacak. Antrenman sahasında Bifouma ile yaklaşık beş dakika süren bir toplantı yapan teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncunun durumu hakkında detaylı bilgiler aldı. Tecrübeli teknik adam, önlerindeki maça Bifouma'nın yetişmesi için gerekli talimatları verirken, son kararını maçtan bir gün önce netleştirecek.
"MUTLAKA KENDİ EVİMİZDE KAZANMAMIZ GEREKİYOR"
İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Yukatel Denizlispor ile cuma günü kendi evlerinde oynayacakları karşılaşmayı mutlaka kazanmaları gerektiğini ifade ederek, "Cuma günü oynayacağımız müsabakayı bizim için çok önemli bir hale getirdi. Mutlaka kendi evimizde kazanmamız gerekiyor. İyi performansla, iyi oynayarak kazanıp, rahat bir nefes almak istiyoruz. Ondan sonraki dörtlüye hazırlanmak istiyoruz. Oyuncularımızı tamamen bu yönde çalıştırmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.
"BİZİM SEVİYEMİZDEKİ BİR TAKIM İÇİN ÇOK NORMAL"
Yalçın, Antalyaspor karşılaşmasında kötü bir futbol oynadıklarını belirtti. Antalyaspor karşısında haklı bir mağlubiyet aldıklarını dile getiren Yalçın, "Puan almak adına maalesef sahada herhangi bir performans sergileyemedik. Oyunsal anlamda özellikle oyunun ikinci yarısında mağlubiyeti çok hak edecek bir oyun oynadık. Ama oyuncularımızın maç kaybetme, kötü oynama kredileri her zaman var. Maalesef bazen bu tür sonuçlar kötü oyunların neticesinde ortaya çıkabiliyor. Bu bizim seviyemizdeki bir takım için çok normal" diye konuştu.
"EKSİK OYUNCULARIMIZ VAR"
Yalçın, Antalyaspor maçını unutup, önlerine bakacaklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Arkaya bakamayız. Kaybettiğimiz bir müsabakadan almamız gereken dersleri alıp, hemen çok kısa sürede önümüzde oynayacağımız olan cuma günkü maça hazırlanmamız gerekiyor. O doğrultuda çalışmalarımızı yapıyoruz. Eksik oyuncularımız var; Gökhan ve Töre ve Mina olmayacaklar. Belki Bifouma'nın olma ihtimali var gibi görünüyor. Onun durumunu da değerlendireceğiz."
"EN YAKIN ZAMANDA TAM TAKIM HALİNDE ÇALIŞACAĞIZ"
Yalçın, bir gazetecinin 'UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçları nedeniyle sezona erken başladınız. Sakatlıklar bundan kaynaklı mıdır' sorusuna, "Biraz öyle düşünüyoruz çünkü 10 tane maç oynadık. UEFA maçlarından önce çok iyi bir hazırlık dönemi geçiremedik. Buda tabi oyuncularımızın ciddi performans sergilediği zaman sakatlanmalarına neden oldu. Bunu çok normal görüyoruz. Bu milli maç arasından sonra bütün oyuncularımız takıma dönecek. Tam takım halinde çalışma imkânımız olacak. Umarım en kısa sürede bütün oyuncularımız döner. Tam takım halinde çalışmalara başlayıp, maçlara da öyle hazırlanırız çünkü çok geniş bir kadroya sahip değiliz. Kadro derinliğimiz çok fazla yok. O yüzden oyuncularımızın tamamının maç oynayacak seviyede olması lazım. En azından iyi bir Malatyaspor taraftarımızın beklemesi için. Ama bunu sağlayacak durumdayız. İnşallah en yakın zamanda tam takım halinde çalışacağız" cevabını verdi.
"OYUNSAL ANLAMDA BAZI TOPLANTILAR YAPIYORUZ"
Yalçın, ligde önlerindeki maç periyotlarıyla ilgili "İlk 3 maç milli ara, ikinci dört maç milli ara, üçüncü dört maç milli ara. Yani 3-4-4-6 diye ligin ilk yarısını bölümlendirdik. İkinci dörtte 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık. Cuma günü oynayacağımız müsabakayı bizim için çok önemli bir hale getirdi. Mutlaka kendi evimizde kazanmamız gerekiyor. İyi performansla, iyi oynayarak kazanıp, rahat bir nefes almak istiyoruz. Ondan sonraki dörtlüye hazırlanmak istiyoruz. Oyuncularımızı tamamen bu yönde çalıştırmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda bireysel toplantılar, oyunsal anlamda bazı toplantılar yapıyoruz. Çünkü zaman zaman oyuncularımız değişiyor" diye konuştu. 
Stoperde bu hafta cezalı Mustafa Akbaş ile sakatlığı bulunan Arturo Mina'nın forma giyemeyeceklerini belirten Yalçın, "Her maçta maalesef bazı oyuncularımız dışarıda kalıyor. Buda tabi oyunsal anlamda bizi çok etkiliyor. Ama lig uzun bir maraton. Bu maratonun içerisinde her zaman böyle sakatlıklar olabilir. Zaman zaman kötü sonuçlar olabilir. Kazanırız, kaybederiz her şey olabilir ama belli bir çizginin üzerinde gitmemiz gerekiyor. Onun içinde cuma günü oynayacağımız maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"BU KONULARA ÇOK GİRMEYELİM"
Yalçın, bir gazetecinin 'adının son günlerde sıkça Beşiktaş ile anılıyor, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz' sorusuna ise "Arkadaşlar bence bu konulara çok girmeyelim. Şu anda bunlar çok konuşulacak konular değil çünkü herkesin kendi takımı var. Ben burada çalışıyorum, oranın bir hocası var. Hiç kimseye saygısızlık yapmayalım. O yüzden fazla bu konulara bence girmeyelim. Bu kimsenin faydasına olmaz şu anda" şeklinde cevap verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İdmandan görüntüler
Futbolcular
Sergen Yalçın'ın açıklamaları
Genel ve detay görüntüler

MALATYA

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 04:55
  • GÜNEŞ 06:16
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:17
  • YATSI 19:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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