Dünya Yaşlılar Günü’nde Huzurevi sakinleri unutulmadı

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında, Malatya Huzurevindeki yaşlılar unutulmadı. Kızılay Yeşilyurt Şubesi yönetimi yaşlılara yalnız olmadıklarını hissettirirken, Şener Eroğlu Mesleği Eğitim Akademisi ise yaşlıların saç bakımlarını yaptı.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Huzurevini ziyaret eden Kızılay Yeşilyurt Şubesi yönetimi ve Şener Eroğlu Akademi çalışanları yaşlılara yalnız olmadıklarını hissettirdi.

Türk Kızılayı Yeşilyurt Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz, “Yaşlıların yanında dem almak istedik bugün. Belki bir bakım yapmak ak saçlara, buruşan elleri tutmak yüreğimizin sıcaklığıyla. Kah güldük kah hüzünlendik. Uzun derin bakışlardan bir ömrün anlamını sorguladık. Anladık ki bekliyorlarmış zaten engin bakışlarının ufkunda kendilerine gelen samimi bir yüreği. Bugün hatırlanmanın mutluluğunu Huzur Evinde bulduk. Buruşuk her elin bir hikayesi vardı. Biz o hikayelere hüzünlendik. İyi ki de geldik dedik ne çok bekleyenlerimiz varmış” ifadelerine yer verdi.

Ziyarette Şener Eroğlu Akademi de, huzurevi sakinlerinin saç bakımlarını gerçekleştirdi. Burada konuşan Şener Eroğlu ise Malatya Park AVM ile Gençlik ve Eğitim Derneği’nin katkılarıyla açtıkları mesleği eğitim kursu ile bu tür sosyal etkinliklere katkıda bulunduklarını ifade ederek, "Elleri öpülesi büyüklerimizin saç kesimi ve bakım işlemlerini yaptık. Malatya Valimize, Yeşilyurt Kaymakamımıza, Malatya Büyükşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Huzurevi sakinleri de kendilerini unutmayan Kızılay gönüllülerine ve Şener Eroğlu Akademi çalışanlarına teşekkür ettiler.

MALATYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:55

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