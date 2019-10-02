Yeni Malatyaspor’da Denizlispor maçında 3 eksik

Süper Lig’in 7. haftasında Denizlispor’u ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor’da müsabakanın hazırlıkları 3 eksikle sürüyor.

Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları süren Mina ve Gökhan Töre katılmazken, 2 haftadır sakatlığından dolayı forma giyemeyen Bifouma ise takımla birlikte çalışmalara başladı.

Bifouma’nın son durumuyla ilgili değerlendirme yapan kulüp sağlık heyetinin başarılı 10 numaranın Denizlispor müsabakasında görev almaması için herhangi bir nedenin bulunmadığını teknik heyete ilettiği belirtildi.

Sarıkırmızılılarda kırmızı kart cezalısı Mustafa Akbaş ile sakatlıkları süren Mina ve Gökhan Töre cuma günkü Denizlispor müsabakasında forma giyemeyecek.

Taktik çalışma şeklinde geçen antrenmanda futbolcularıyla bir toplantı yapan Sergen Yalçın, geçen hafta sergiledikleri kötü oyunun nedenleri üzerinde durdu. Düz koşu ve 5’e 2 ile başlayan antrenman dar alanda yapılan taktik çift kaleyle sona erdi.

Yeni Malatyaspor yarın yapacağı son çalışmayla Denizlispor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

MALATYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:55

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