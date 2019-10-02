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Malatya’dan Suat Arslanboğa tepkisi

İHA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Malatyalı Süper Lig hakemi Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik sözleşmesini iptal etmesi Malatya'da tepkiyle karşılandı.

Malatya’dan Suat Arslanboğa tepkisi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Malatyalı Süper Lig hakemi Suat Arslanboğa’nın profesyonel hakemlik sözleşmesini iptal etmesi Malatya’da tepkiyle karşılandı.
Bazı STK’lar yayınladıkları bildirilerle olayı kınarken, spor taban birliklerinden de Arslanboğa’ya karşı yapılanın adil olmadığı yönünde tepkiler geldi.
Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği (ASMYD) Genel Başkanı Akif Çelik yaptığı açıklamada, Arslanboğa’nın kurban seçildiğini belirterek, yapılan yanlıştan bir an önce dönülmesi çağrısında bulundu.
Arslanboğa ile ilgili kararın kulüplerin MHK üzerindeki baskısını kırmak adına atılmış adil olmayan bir adım olduğunu belirten Çelik, “Suat Arslanboğa Malatya’nın yetiştirdiği değerli spor insanlarından birisidir. Hem kişiliği hem profesyonel hakemliğiyle kendini ispatlamış ve gelecek vaat eden bir ismin sırf birileri istedi diye kurban seçilmesi bizleri derinden sarsmıştır. TFF’yi bir an önce bu hukuksuz karardan geri dönmeye davet ediyoruz” dedi.

Yılmaz: “Arslanboğa Malatya’nın bir marka değeridir”
Ankara Malatyasporlular Derneği Başkanı Fuat Yılmaz da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kararın adil olmadığını savundu. Yılmaz, “Ülke futbolumuzun hakem camiasında büyük bir değeri olan, Malatya'mızın yetiştirdiği değerli hakemimiz Suat Arslanboğa’ya yapılan etik dışı sözleşme feshi olayını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Geçmiş dönemlerde yüzlerce profesyonel müsabakada görev alan isimleri eyyamcı diye anılan hakemlerin bugün dahi profesyonel üst klasman hakem olarak görev aldığı MHK’da dürüstlüğünden, adaletinden zerrece şüphe duyulmayan camiada altın adam diye anılan Suat Arslanboğa hocamız memleketimiz Malatya'nın siyasetçisi, politikacısı, sanatçısı, akademisyeni gibi bir marka değeridir. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nu etkisi altına alan bir kulüp başkanının tasarrufu ve baskısı sonucunda alındığını düşündüğümüz fakat düşünmek dahi istemediğimiz bu kararın hak ve adalet terazisinde doğruyu göstermediğini hatırlatmak isteriz” ifadelerini kulandı.

MALATYA

02 Ekim 2019 Çarşamba

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