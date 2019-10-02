Battalgazi Belediyespor 6 oyuncuyu kadrosuna kattı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Liginde Mücadele eden Battalgazi Belediyespor yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kırmızı beyazlı kulüp Pötürge Belediyespor’dan Erdem İsotçu ile Yusuf Pelen , Arguvan Belediyespor’dan Kenan Dönmez ile Muhammet Akarsu, Darendespor’dan Eren Dönmez ve Malatya Yeşilyurtspor’dan Abdullah Yalçın ile resmi sözleşme imzaladı.

6 futbolcu için Battalgazi Belediyesi’nde imza töreni gerçekleştirilirken, törende kulüp başkanı Hacı Ali Tankız hazır bulundu.

İmza töreninde konuşan Tankız, amaçlarının Battalgazi’ye yakışır bir takım oluşturmak olduğunu söyledi.

MALATYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:55

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