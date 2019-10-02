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Attarlar odasından gıda fuarlarının denetlenmesi talebi

İHA

Düzenlenen yöresel ürünler ve gıda fuarlarının denetlenmesi istendi.

Attarlar odasından gıda fuarlarının denetlenmesi talebi

Düzenlenen yöresel ürünler ve gıda fuarlarının denetlenmesi istendi.
Yapılan fuarların yeteri kadar denetlenmediğini yaptığı açıklamada ileri süren Malatya Attarlar Esnaf Odası Başkanı Sinan Cavlak , “Bu fuarlarda satışı yapılan ürünlerin bir kısmının etiketsiz ürün olduğunu görmekteyiz ve vatandaşlarımızdan gelen şikayetler de benzer yöndedir. Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü yapılmakta olan fuarda kapsamlı bir denetime girmeli, etiketsiz satışı yapılan ürünlere gerekli cezai müeyyideyi uygulamalıdır. Malatya Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyesi Zabıta ekipleri hijyen denetimi yapmalıdır. Ürünlerin fuar boyunca hangi şartlarda muhafaza edildiğini kontrol etmelidir. Bununla birlikte Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı burada satış yapanların vergi mükellefi olup olmadığını kontrol etmelidir. Malatya Büyükşehir Belediyesi yeni bir gıda fuarına daha müsaade etmemelidir, ortak olmamalıdır. Diğer fuarlarda ise eş güdüm içerisinde yerel esnafımızın da maksimum katılımını sağlayarak her yönden denetimli fuarlarını sürdürmelidir. Belediyelerimizin İşyeri Ruhsat Birim Müdürlüklerini de sürece dahil ederek ilgili fuar katılımcılarının esnaf sicil kayıtlarını ve iş yeri ruhsatlarını kontrol ederek fuarlara katılımına müsaade etmelidir.“ ifadelerini kullandı.
Yöresel ürünler ve gıda fuarlarının üst üste düzenlenmesine de tepki gösteren Attarlar Esnaf Odası Başkanı Sinan Cavlak, “Son bir yılda artık sayısını bile unuttuğumuz sıklıkla düzenlenen Yöresel Lezzetler Fuarı kime ne kazandırıyor ve kime ne kaybettiriyor irdelenmesi gereken bir konudur. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yılda bir defa düzenlenen İl İl Yöresel Ürünler Fuarı geçtiğimiz yıl 2028 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenmişti. 1530 Nisan 2019 tarihleri arasında Malatya Büyükşehir Belediyesinin müsaadesi ile belediye binası yanında bir fuar düzenlendi. Yine benzer tarihlerde Tarım Fuarında yöresel ürünlerin satışı da yapıldı daha önceki yıllarda olduğu gibi. Yine yıl içerisinde yapılan Kayısı Festivalinde yöresel ürünler sergilendi. Doğa Cadde AVM otoparkında farklı bir fuar, sonrasında ise Malatya Kapalı Çarşı üzerinde Yöresel Ürünler Fuarına dönüşen başka bir fuar daha düzenlendi. Ardından yine Ağustos ayı sonunda Malatya Şenlikleri adı altında Sanat Sokağında Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ortağı mı, düzenleyicisi mi, sponsoru mu olduğu belli olmayan etkinliklerinde amacının yöresel ürünlerin satışını yapmak olduğu anlaşıldı. Yine son olarak şenlikler üzerinde bir ay bile geçmeden başka bir gıda fuarının düzenlendiğini görmekteyiz. Bu uygulamalardan kim ne kazanıyor sorgulanmalıdır. Malatya Büyükşehir Belediyesi müsaadesinde yaptırılan fuarlardan belediyemizin kasasına ne giriyor açıklanmalıdır. Malatya Büyükşehir Belediyesi bu fuarların neresindedir, bu da açıklanmalıdır” şeklinde konuştu.
Cavlak, “Kesin olan bir şey var, o da esnafımızın kaybettiğidir. Kaybeden Malatya esnafımızdır. Ama bununla birlikte denetimsiz satılan ürünlerle kaybeden tüketicilerimizdir. Gıda içerikli fuarlar artık kontrolden çıkmış durumdadır. Vatandaşlarımız aldıkları ürünlere dikkat etmelidir" diye konuştu.

MALATYA

02 Ekim 2019 Çarşamba

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