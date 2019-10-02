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Jandarmadan ‘Yaya geçidi nöbeti’

İHA

Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla tüm ülkede olduğu gibi aynı saatte yaya geçidi nöbeti tutuldu.

Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla tüm ülkede olduğu gibi aynı saatte yaya geçidi nöbeti tutuldu.
Ülke genelinde eş zamanlı olarak "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası olan Hatunsuyu mahallesinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekerek yaya geçidi nöbeti tutuldu. Etkinlik sırasında sürücülere, Karayolları Trafik Kanununun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklik sürücülere hatırlatıldı. Hatunsuyu İlkokulu önünde gerçekleştirilen etkinliğe Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Kubilay Özdemir, Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Başçavuş Hakan Metin katıldı.
Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından da Dilek Mahallesinde gerçekleştirilen etkinlikte yaya geçitlerinde önceliğin yayalara ait olduğu hatırlatılarak sürücü ve yayalara eğitim broşürleri dağıtıldı. Dilek Mahallesi Şehit Hasan Yıldırım İmam Hatip Ortaokulu önünde yapılan etkinlikte, sürücülere, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorun oldukları hatırlatıldı.

MALATYA

02 Ekim 2019 Çarşamba

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