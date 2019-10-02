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Malatya Emniyet Müdürü Dağdeviren, Başkanı Gürkan’ı ziyaret etti

İHA

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Malatya Emniyet Müdürü Dağdeviren, Başkanı Gürkan’ı ziyaret etti

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.
Başkan Gürkan, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’in ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Büyükşehir Belediyesi olarak emniyetimizle birlikte uyum içerisinde Malatya için çalışmalar ürettik. Yeni Emniyet Müdürümüzün de Malatya’yı yakinen tanıdığını, memleketine, milletine ve ülkesine duyduğu hassasiyeti biz yakinen biliyoruz. Nazik ziyaretlerinden dolayı Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Malatya’nın huzur ve asayişi noktasında Malatya’daki insanların daha rahat yaşamaları daha huzurlu ortamlarda bulunmaları, seyahat etmeleri açısından emniyetimizle birlikte hareket edeceğiz. Emniyetimizin çalışmalarına ne ölçüde katkı sunabiliriz onun gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Birlikte Malatya’yı daha iyi daha ileriye huzurlu, çağdaş ve modern bir şehir haline getirme noktasında neler yapabiliriz onun gayreti içerisinde olacağız. Emniyet Müdürümüze tekrar bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ise “Malatya halkına emniyet hizmeti vermek için geldik. Malatya halkının hizmetkarı olacağız. Sayın Başkanımızın hizmetlerini ve çalışmalarını biliyoruz. İlçe Belediye Başkanlığı döneminde güzel hizmet ve yatırımları olmuş bunun karşılığında da bugün Büyükşehir Belediye Başkanı. Sayın Başkanımızın destekleri ile her zaman yanımızda olacağına inanıyorum. İlin güvenliği başta olmak üzere gelişimine de katkı sunmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Birlikte uyum içerisinde daha önceki Emniyet Müdürümüzden devraldığımız görev bayrağını aynı şekilde devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

MALATYA

02 Ekim 2019 Çarşamba

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