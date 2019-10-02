Battalgazi Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı Başkan Güder: “Belediyenin bir lirasının boşa gitmemesi için çaba sarf ediyoruz”

Malatya merkez ilçe Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Belediyenin bir lirasının boşa gitmemesi için çaba sarf ediyoruz” dedi.

Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplantıda, ağırlık olarak imar konuları görüşüldü. Milli Eğitim Müdürlüğünün okul yapılması için gelen talebi Hatunsuyu Mahallesi’nde bulunan plan değişikliği kabul edildi. 20202024 yıllarını kapsayan Stratejik Palanın meclis üyelerine verildiği ve incelenmesi için bir sonraki meclis toplantısına ertelendiği toplantıda, 2020 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması ve 2020 Mali Yılı Ücret tarifelerinin görüşülmesi için Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi karara bağlandı. Çevre yolunun altının ıslah çalışmaları, İspendere bölgesindeki yeni peyzaj çalışmaları ile ilgili bilgi veren başkan Güder, Arslantepe’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı listesine girmesi için ICOMOS yetkilisinin gelip raporlama çalışmalarını yapması ile ilgili bilgiler verildi. 913 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da Malatya günleri var. Bu tarihler arasında oradaki iş adamlarımız ile beraber, Arslantepe ile alakalı bir toplantı yapmak arzusu içindeyiz” dedi.

Kiralık araçları satın alarak belediyeyi büyük külfetten kurtardıklarını vurgulayan Başkan Güder, alınan araçların belediyeye maliyetinin 8 milyon 600 bin liraya mal olduğunu söyledi. Araç alımının eksperlerden gelen raporlar doğrultusunda alındığına dikkat çeken Başkan Güder, sıfır araç alımının yapılması halinde belediye bütçesine 2530 milyon liralık bir yük getirmesinin önüne geçildiğini söyleyerek, “Biz, belediyenin bir lirasının boşa gitmemesi için çaba sarf ediyoruz. İstanbul’a gitme nedenlerimizden birisi de belediyedeki araçlarımız ile alakalıdır. İlk göreve geldiğimizde yapmış olduğumuz çalışmaların ardından araçlarımızı kiralamak yerine satın almamızın belediyemize daha uygun olacağını düşünmüştük. Bu kararımızda da haklı çıktık. Biz araçlarımızı sıfır aldığımızda en az belediyemizi 2530 milyon borçlandırmamız gerektiğini ve bizlere büyük bir külfet getireceği kanaatine varmıştık. Elimizde bulunan araçlarımızın ekspertizlerini yapmış durumdayız . KDV dahil temizlik araçlarımızı 8 milyon 600 bin liraya aldık. Biz bu araçlara ayda 900 bin lira para ödüyorduk. Yani 10 ayda biz, araçlarımızı amorti etmiş olacağız. Binek araçlarımızı içinde 21 tane binek aracımız vardı, aylık 80 bin civarında kira veriyorduk. Zaten anlaşmamız bitmiş durumda. Yeni bir anlaşma yapmış olsaydık yine 80 90 bin civarında ödemeler yapacaktık. Binek araçlarımızı da 2 yıl gibi süre içinde sıfır şeklinde aldığımızda kiraya öder gibi bankaya ödeyeceğiz. Onları da sıfırlamış olacağız” diye konuştu.

Battalgazi Belediyesi Meclisinin bir sonraki birleşiminin 14 Ekim Pazartesi saat 14.00’da Battalgazi Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirileceği kaydedildi.

MALATYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:55

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