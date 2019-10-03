Esrar ve silahlar ele geçirildi

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Malatya’da kubar esrar, tabanca, pompalı av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçadağ ilçesinde meydana geldi. Jandarma tarafından yapılan çalışmalar ile 2 şahsa ait 3 ayrı yerde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu, 12 kilogram kubar esrar, bir adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 121 tabanca fişeği ve 94 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Adli makamların talimatı doğrultusunda ele geçirilen, kubar esrar, tabanca, av tüfeği ve fişeklere el konulduğu belirtilerken, olayla ilgili 2 şahsın gözaltına alındığı ve tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.

MALATYA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:56

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