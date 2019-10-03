Yeni Malatyaspor, Denizlispor müsabakasından galibiyet hedefliyor

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Süper Lig’in 7. haftasında Denizlispor’u ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor bu müsabakaya galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

Son 2 haftadır galibiyet alamayan sarıkırmızılılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu haftaki rakiplerini yenerek çıkışa geçmeleri gerektiği yönünde futbolcularına uyarılarda bulunuyor. Moral ve motivasyonu üst seviyede olan takımın antrenmanlarına sakatlıkları süren Mina ve Gökhan Töre katılamadı. Sergen Yalçın yönetiminde yapılan son antrenmanda sakatlığı geçen Bifouma takımla birlikte çalıştı. Bifouma’nın Denizlispor müsabakasında görev yapabilecek durumda olduğu belirtildi.

Sarıkırmızılılarda kırmızı kart cezalısı Mustafa Akbaş ile sakatlıkları süren Mina ve Gökhan Töre yarınki Denizlispor müsabakasında forma giyemeyecek.

Taktik çalışma şeklinde geçen son antrenmanda Sergen Yalçın hata yapan oyunculara uyarılarda bulundu.

Bülent Birincioğlu’nun yöneteceği Yeni Malatyaspor Denizlispor müsabakası yarın 20.30’da başlayacak.

MALATYA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:56

GÜNEŞ 06:17

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:15

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.