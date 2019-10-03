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“Gel katıl bize “ projesi için izleme ziyareti gerçekleştirildi

İHA

Malatya'da bir dernek tarafından , "Gel Katıl Bize " adlı AB projesi çerçevesinde proje faaliyetleri için izleme ziyareti gerçekleştirildi.

“Gel katıl bize “ projesi için izleme ziyareti gerçekleştirildi

Malatya’da bir dernek tarafından , “Gel Katıl Bize “ adlı AB projesi çerçevesinde proje faaliyetleri için izleme ziyareti gerçekleştirildi.
Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığınca Yerel STK’lar Hibe Programı kapsamında finanse edilen, MAFSAD tarafından yürütülen, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Arapgir Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından da desteklenen Come and Join Us/Gel Katıl Bize adlı AB projesi çerçevesinde proje faaliyetleri için izleme ziyareti gerçekleştirildi” ifadeleri kullanıldı. İzleme ziyareti esnasında, proje kapsamında gerçekleştirilen fotoğraf eğitimleri, sunum söyleşiler, geziler, çalışma ziyaretleri, kamp faaliyetleri, doğa yürüyüşleri, doğanın ve suyun bilinçli kullanımı gibi etkinliklerin ne kadar etkili yürütüldüğü, proje döngüsünde herhangi bir problem olup olmadığı ve proje kapsamında yapılan dosyalama ve harcama sistemlerinin formatına uygun yapılıp yapılmadığının incelendiği bildirildi. İzleme ziyareti T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı teknik destek ekibinde görevli Uzman Nazlı Dengi tarafından gerçekleştirildi.
Proje Koordinatörü Hüseyin Ballı ise yaptığı açıklamada, projeyi çok önemsediklerini, etkinliklerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için düzenli olarak proje üzerinde çalıştıklarını ve toplantılar düzenlediklerini söyledi. Ballı, “Proje kapsamında çok güzel etkinliklerin gerçekleştiğini, hem mali evrakların hem de teknik evrakların çok güzel dosyalandığını belirten izleme uzmanı Nazlı Dengi proje ekibine ve MAFSAD yetkililerine teşekkür etti” şeklinde konuştu.
Koordinatör Ballı, projede artık sona yaklaştıklarını ve bundan sonraki süreçte hem okullarda hem de MAFSAD’ta sunum söyleşi faaliyetlerine devam edip, projeyi sağlıklı ve verimli bir şekilde bitireceklerini kaydetti.

MALATYA

03 Ekim 2019 Perşembe

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