Anız yangını büyümeden kontrol altına alındı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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Malatya’da bir mahallede başlayan anız yangını, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile yerleşim bölgesine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi İstikbal Sokak üzerindeki boş bir arsada başlayan anız yangını kısa sürede büyüdü. Mahalle sakinlerinin durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumanların tüm mahalleyi kapladığı yangına zamanında yapılan müdahale ile alevler çevredeki yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen kontrol altına alındı.

MALATYA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:56

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