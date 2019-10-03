MÜSİAD’dan "Vizyoner Lider Eğitimi" programı başladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi ile Fırat Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen ve Ekim ayı boyunca devam edecek olan ‘Vizyoner Lider Eğitimi’ başladı.

MÜSİAD Malatya Şubesi salonunda düzenlenen eğitimin açılış konuşması gerçekleştiren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, “Ekim ayı boyunca devam edecek olan ‘Vizyoner Lider Eğitimi Programımıza hoş geldiniz. Toplamda 30 saat olarak gerçekleşecek olan eğitim programımız ‘Finansal Yönetim’, ‘Stratejik Yönetim ve Organizasyonel Davranış’, ‘Sözleşme ve Rekabet Hukuku’ başlıklarında oluşmaktadır. Bugünden sonra, 910 Ekim ve 19 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan programımızın ilkine bu gün start vermiş olduk. Bu günkü konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Oktay Taş olacaktır. Sayın hocamız iki gün boyunca ‘Finansal Yönetim’ ana başlığıyla; Finansal Tablolar, Bilanço Düzenleme, Finansal Pazarlama, Günlük Satış Tutarı, Satışların Yüzdesi, Dönem Sonu Stok Bütçesi, Proforma Gelir Tablosu, Yatırım Bütçesi, Finansman Politikası ve Büyüme, Sürdürülebilir Büyüme alt başlıklarıyla sunumlarını yapacaklardır” ifade etti. Başkan Poyraz, “ İşverenler ve işletmeler açısından, hem bireysel hem de kurumsal anlamda gelişimlerine katkı sağlayacağına inandığımız bu programımıza özellikle düzenli olarak katılmanızı öneriyorum. Eğitim programımıza düzenli olarak katılan siz değerli üyelerimize İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından sertifika verilecektir” ifadelerini kullandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Oktay Taş ise eğitime katılanlara sunumunu gerçekleştirdi.

MALATYA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:56

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