Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 8 - 9 Ekim’de Malatya’da

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Ombudsman Halkla Buluşuyor” programı kapsamında Malatyalılarla bir araya gelecek.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un basın birimi tarafından yapılan açıklamada, “Kamu Denetçiliği Kurumu, Malatya’dan gelen, eğitim, sağlık, ulaşım, maliye, yerel yönetimler gibi çok çeşitli alanlarda 700’ün üzerinde başvuruyu incelemiş ve vatandaşın idareyle olan sorunlarını çözüme kavuşturmuştur” ifadeleri kullanıldı.

“Ombudsman Halkla Buluşuyor” programı çerçevesinde Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Kamu Denetçileri, Malatya’da 89 Ekim 2019 tarihinde idari amirler, STK temsilcileri, muhtarlar, basın mensuplarıyla bir araya gelerek halkın sorunları yerinde dinleyecek ve üniversitede öğrencilerle buluşacaktır.

Sözü edilen program çerçevesinde, 8 Ekim Salı günü vali, baş savcı, belediye başkanı, baro, ticaret ve sanayi odasının ziyaret edileceği, Ramada Altın Kayısı Oteli’nde saat 13,00’de “Ombudsman Halkla Buluşuyor” Programının gerçekleştirileceği bildirildi.

9 Ekim’de de saat 10,00’da, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın ziyaret edilip, daha sonra üniversitede, “Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler Konulu Konferans” verileceği kaydedildi.

MALATYA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:56

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