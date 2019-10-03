Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar ve beraberindeki heyet, Vali Aydın Baruş’u ziyaret etti.

Her yıl 17 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, Müftü Yardımcısı Fikriye Erkan ile Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü Mustafa Küçükarslan, Vali Aydın Baruş’u ziyarette, Vali Baruş’a tablo da hediye edildi.

Ziyaret sırasında konuşan Vali Aydın Baruş , tüm cami ve din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutlayarak, çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

İl Müftüsü Veysel Işıldar ise , Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Cami Gençlik buluşması, konferans etkinliği, kitap dağıtımları, öğrencilere yönelik cami gezisi etkinliği, yaşlı ve hasta din görevlilerine ziyaretler gibi etkinlikler düzenleneceğini dile getirdi.

MALATYA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:56

GÜNEŞ 06:17

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:15

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.