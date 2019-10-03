Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, soru önergesi verdi “4 Eylül mavi treni tekrar sefere başlamalıdır”

4 Eylül mavi treninin Malatya’ya tekrar sefere başlaması için soru önergesi verildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ‘nun basın birimi tarafından yapılan açıklamada, “Milletvekilimiz sayın Mehmet Fendoğlu , 27. Dönem 3. Yasam 2. oturumunda yaptığı konuşmada ve TBMM’ye Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Cahit Turhan’ın yazılı olarak cevaplaması için verdiği soru önergesi ile 4 Eylül Mavi Treninin tekrar hizmete girmesi gerektiğini belirterek, “Malatya ve güzergahtaki illerimize ekonomik ve hizmet anlamında büyük katkıları olan, orta ve dar gelirli vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ulaşım imkanı sağlayan 4 Eylül Mavi Treninin hizmet vermemesi ulaşım noktasında önemli bir eksikliğe neden olduğu görülmektedir" İfadeleri kullanıldı.

MALATYA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:56

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