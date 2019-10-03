Levent Vadisi Tarihi Kentler Birliği'nin gündeminde

Çekül Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği koordinasyonunda yürütülen Fırat Havzası 2023 projesi'nin ilk ayağı Akçadağ ilçesinde yapıldı.

Çekül vakfı Doğu Anadolu araştırmaları merkezi başkanı Levent İskenderoğlu koordinasyonunda 23 belediye başkanı bir araya geliyor. 3 günlük çalışma toplantılarının ilki için dünya mirası Levent Vadisi seçildi. Akçadağ ilçesine bağlı Levent Vadisi Seyir Terası'nda gerçekleşen program öncesi vadide alan çalışması yapan heyet daha sonra 7 ilçe belediye yetkililerinin katıldığı toplantıda Fırat Havzası 2023 Projesinin detaylarını görüşerek fikir alışverişinde bulundu. Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Çekül Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ali Faruk Göksu, "Bugün burada bulunmamızın en temel nedeni Fırat 2023 yol haritasını hazırlıyoruz. Yıllar önce Tarihi Kentler Birliği olarak Aşağı Fırat'ı çalışmıştık. Çekül Vakfı, Tarihi Kentler Birliği işbirliği ile hazırlanıyor bu. Prof. Dr. Metin Sözen Başkanlığında çok geniş bir ekibimiz var. Sağ olsun Levent bey bugünkü Malatya programını organize etti bir günlük programımız da Elazığ'da olacak.Amaç şu; Mezopotamya,Fırat dediğimiz bölüm ortak bir coğrafya bu ortak coğrafyada değerlerimizde geleceğimizde ortak eğer değerlerimiz ve geleceğimiz ortak ise ortak hareket etmemiz gerekiyor.Bu nedenle öyle projeler hazırlayalım ki ortaklık üzerine, iş birliği, etkileşim üzerine kurulsun çok detaylı bir çalışma yapmayacağız çerçeve bir çalışma olacak.Temel amaç Fırat'ı dünyaya tanıtmak.Çünkü biz Fırat'ı dünya ya tanıtırsak Fırat gelecek yüzyılın vizyon projesi olur.Bugün burada bunun çalıştayını yapıyoruz" dedi. Proje hakkında detaylı bilgiler aktaran Çekül Vakfı Doğu Anadolu araştırmaları merkezi başkanı Levent İskenderoğlu ise Çekül Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği olarak yürüttüğümüz Fırat Havzası 2023 projesi için bugün yerel yönetimler ile istişare toplantısı adı altında Akçadağ ilçesi Levent Vadisi'nde 7 belediyemiz ile birlikte toplantı yapıyoruz. Yukarı ve Aşağı Fırat Havzası olarak ayrı ayrı çalıştığımız projenin birleştirilerek bir bütün halinde tüm Fırat Havzası'nı Fırat Nehri'nin suladığı tüm coğrafyadaki yerleşim yerlerini kalkındırılması adına imece usulü yaptığımız bir proje.Tamamladığımızda Avrupa Tarihi Kentler Briliği'ne götüreceğimiz bir proje. Şuan da Çekül Vakfı'nda mütevelli heyeti olan Faruk Göksu hoca ve ekibi bizde merkezi Malatya'da olan Çekül Vakfı'nın Doğu Anadolu Araştırma Merkezi olarak bu programları koordine ediyoruz.Gittiğimiz yerlerde alan gezileri de yapıyoruz.Bu üç günlük program çerçevesinde toplam 23 belediye ile istişareler yapmış olacağız ve onların coğrafya bakış açıları ile geleceğe ilişkin vizyonlarını not etmek için bir araya geleceğiz. Fırat'ın değdiği bütün coğrafyanın insanları ile buluşarak hepsinin fikirlerini harmanladığımız bir projeye dönüştürmek niyetindeyiz. Prof. Dr. Metin Sözen hocamızın himayesinde yürütülen bir proje Doğu Anadolu ayağını da bizler yürütüyoruz" diye konuştu

MALATYA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:56

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