Levent Vadisi Tarihi Kentler Birliği'nin gündeminde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Levent Vadisi Tarihi Kentler Birliği'nin gündeminde

İHA

Çekül Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği koordinasyonunda yürütülen Fırat Havzası 2023 projesi'nin ilk ayağı Akçadağ ilçesinde yapıldı.

Levent Vadisi Tarihi Kentler Birliği'nin gündeminde

Çekül Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği koordinasyonunda yürütülen Fırat Havzası 2023 projesi'nin ilk ayağı Akçadağ ilçesinde yapıldı.
Çekül vakfı Doğu Anadolu araştırmaları merkezi başkanı Levent İskenderoğlu koordinasyonunda 23 belediye başkanı bir araya geliyor. 3 günlük çalışma toplantılarının ilki için dünya mirası Levent Vadisi seçildi. Akçadağ ilçesine bağlı Levent Vadisi Seyir Terası'nda gerçekleşen program öncesi vadide alan çalışması yapan heyet daha sonra 7 ilçe belediye yetkililerinin katıldığı toplantıda Fırat Havzası 2023 Projesinin detaylarını görüşerek fikir alışverişinde bulundu. Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Çekül Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ali Faruk Göksu, "Bugün burada bulunmamızın en temel nedeni Fırat 2023 yol haritasını hazırlıyoruz. Yıllar önce Tarihi Kentler Birliği olarak Aşağı Fırat'ı çalışmıştık. Çekül Vakfı, Tarihi Kentler Birliği işbirliği ile hazırlanıyor bu. Prof. Dr. Metin Sözen Başkanlığında çok geniş bir ekibimiz var. Sağ olsun Levent bey bugünkü Malatya programını organize etti bir günlük programımız da Elazığ'da olacak.Amaç şu; Mezopotamya,Fırat dediğimiz bölüm ortak bir coğrafya bu ortak coğrafyada değerlerimizde geleceğimizde ortak eğer değerlerimiz ve geleceğimiz ortak ise ortak hareket etmemiz gerekiyor.Bu nedenle öyle projeler hazırlayalım ki ortaklık üzerine, iş birliği, etkileşim üzerine kurulsun çok detaylı bir çalışma yapmayacağız çerçeve bir çalışma olacak.Temel amaç Fırat'ı dünyaya tanıtmak.Çünkü biz Fırat'ı dünya ya tanıtırsak Fırat gelecek yüzyılın vizyon projesi olur.Bugün burada bunun çalıştayını yapıyoruz" dedi. Proje hakkında detaylı bilgiler aktaran Çekül Vakfı Doğu Anadolu araştırmaları merkezi başkanı Levent İskenderoğlu ise Çekül Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği olarak yürüttüğümüz Fırat Havzası 2023 projesi için bugün yerel yönetimler ile istişare toplantısı adı altında Akçadağ ilçesi Levent Vadisi'nde 7 belediyemiz ile birlikte toplantı yapıyoruz. Yukarı ve Aşağı Fırat Havzası olarak ayrı ayrı çalıştığımız projenin birleştirilerek bir bütün halinde tüm Fırat Havzası'nı Fırat Nehri'nin suladığı tüm coğrafyadaki yerleşim yerlerini kalkındırılması adına imece usulü yaptığımız bir proje.Tamamladığımızda Avrupa Tarihi Kentler Briliği'ne götüreceğimiz bir proje. Şuan da Çekül Vakfı'nda mütevelli heyeti olan Faruk Göksu hoca ve ekibi bizde merkezi Malatya'da olan Çekül Vakfı'nın Doğu Anadolu Araştırma Merkezi olarak bu programları koordine ediyoruz.Gittiğimiz yerlerde alan gezileri de yapıyoruz.Bu üç günlük program çerçevesinde toplam 23 belediye ile istişareler yapmış olacağız ve onların coğrafya bakış açıları ile geleceğe ilişkin vizyonlarını not etmek için bir araya geleceğiz. Fırat'ın değdiği bütün coğrafyanın insanları ile buluşarak hepsinin fikirlerini harmanladığımız bir projeye dönüştürmek niyetindeyiz. Prof. Dr. Metin Sözen hocamızın himayesinde yürütülen bir proje Doğu Anadolu ayağını da bizler yürütüyoruz" diye konuştu

MALATYA

03 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 04:56
  • GÜNEŞ 06:17
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:15
  • YATSI 19:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, soru önergesi verdi “4 Eylül mavi treni tekrar sefere başlamalıdır”
YEREL HABERLER Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, soru önergesi ...
Camiler ve Din Görevlileri Haftası Müftü Veysel Işıldar’dan Vali Baruş’a ziyaret
YEREL HABERLER Camiler ve Din Görevlileri Haftası Müftü Veysel ...
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, MGC’yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, MGC’yi ...
Milletvekili Zülfü Ağar’dan Başkan Güder’e ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekili Zülfü Ağar’dan Başkan Güder’e ziyaret
TFFHGD eski Başkanı Sucu’dan Arslanboğa kararına sert tepki
YEREL HABERLER TFFHGD eski Başkanı Sucu’dan Arslanboğa kararına sert ...
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 8 - 9 Ekim’de Malatya’da
YEREL HABERLER Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 8 - 9 Ekim’de ...
MÜSİAD’dan "Vizyoner Lider Eğitimi" programı başladı
YEREL HABERLER MÜSİAD’dan "Vizyoner Lider Eğitimi" programı başladı
Milyonluk taylar Veliefendi’de görücüye çıkıyor
YEREL HABERLER Milyonluk taylar Veliefendi’de görücüye çıkıyor
Şehit yakınları Malatya’da buluşuyor
YEREL HABERLER Şehit yakınları Malatya’da buluşuyor
Anız yangını büyümeden kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Anız yangını büyümeden kontrol altına alındı
“Gel katıl bize “ projesi için izleme ziyareti gerçekleştirildi
YEREL HABERLER “Gel katıl bize “ projesi için izleme ziyareti ...
Amatör Spor haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Amatör Spor haftası etkinlikleri
Belediye Başkanı Gürkan feribot yolunda incelemede bulundu
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Gürkan feribot yolunda incelemede ...
Yeni Malatyaspor, Denizlispor müsabakasından galibiyet hedefliyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Denizlispor müsabakasından ...
Arguvan’da kooperatif kuruluyor Toplantı yapılarak, üretim ve istihdamın konuşuldu
YEREL HABERLER Arguvan’da kooperatif kuruluyor Toplantı yapılarak, ...
Esrar ve silahlar ele geçirildi
YEREL HABERLER Esrar ve silahlar ele geçirildi
Malatya'da 12 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 12 kilo esrar ele geçirildi
Süper Lig Hakemi Suat Arslanboğa’ya destekler sürüyor
YEREL HABERLER Süper Lig Hakemi Suat Arslanboğa’ya destekler sürüyor
Otizmli çocukların paraşüt keyfi Gökyüzünde paraşütle süzülen çocukların mutlulukları gözlerinden okundu
YEREL HABERLER Otizmli çocukların paraşüt keyfi Gökyüzünde paraşütle ...
Yazıhan okul servis şoförlerine eğitim
YEREL HABERLER Yazıhan okul servis şoförlerine eğitim
Malatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
İyi Tarım Uygulamasında çiftçilere sertifikaları verildi
YEREL HABERLER İyi Tarım Uygulamasında çiftçilere sertifikaları ...
MGC, yeni emniyet müdürü Dagdeviren'i ziyaret etti
YEREL HABERLER MGC, yeni emniyet müdürü Dagdeviren'i ziyaret etti
Battalgazi Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı Başkan Güder: “Belediyenin bir lirasının boşa gitmemesi için çaba sarf ediyoruz”
YEREL HABERLER Battalgazi Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X