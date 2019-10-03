Malatya Bahreynli iş adamlarını ağırlandı

Malatya’ya gelen Bahreynli işadamları için, ticari alım heyeti bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda heyete, ilin yatırım potansiyelleri anlatıldı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ( MTSO) ile Fırat Kalkınma Ajansı’nın ( FKA) daveti üzerine Malatya’ya gelen Bahreynli işadamları ticari alım heyeti bilgilendirme toplantısı Malatya Park Otel’de gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ’’Özellikle Malatya’da, ciddi anlamda dönüşüm gerçekleştirmek için hep birlikte kurumlarımızla çalışıyoruz. Bu anlamda bir çok etkinlik yapmaya gayret gösterirken, bugün Bahreynli iş adamlarını Fırat Kalkınma Ajansı genel sekreterliği ile birlikte buraya toplayıp, üreticilerimizle ve üyelerimizle bir araya getirdik. Malatya’dan ürün alıp yurt dışına ihracat yapabilme adına bir araya getirmiş bulunmaktayız” dedi.

Özellikle Müslüman ülkelerle ticari hacmimizi büyütmemiz gerektiğini ifade eden Sadıkoğlu, “Malatya’nın ihracat hacminde yer alabilmesi için geldiğimiz süre içerisinden bugün de gayretlerimiz devam ediyor. Umarız Malatya dünya pastasındaki hak ettiği yeri en üst seviyede alacak’’ şeklinde konuştu.

Toplantıda konuşan Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) genel sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ise, "İlimiz için önemli bir gün. Bahreyn’in en üst seviyedeki iş adamlarını buraya getirmeyi başardık. Bahreyn iş adamları derneği başkanı ve 7 kişilik ekibini bu bölgeye ilk defa getirmiş olduk. Türkiye’ye yatırım yaptıklarını biliyoruz” diye konuştu.

Bahreynli İş adamları derneği başkan vekili Khalid Al Zayani da, Malatya’nın çok büyük potansiyeli olduğunu, özellikle su alanlarını çok fazla olduğunu, buralarla ilgili mastır planlarını yapılması gerektiğini ifade edip, araştırma yaptıktan sonra yatırım yapacaklarını ve yatırımcıları buraya çekme noktasında birebir yardımcı olacaklarını aktardı.

MALATYA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:56

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