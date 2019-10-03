“Oyuncak Kardeşliği Projesi” ilgi gördü

Battalgazi Belediyesi tarafından başlatılan “Oyuncak Kardeşliği Projesi” minik çocukların yüzlerini güldürdü. Proje kapsamında Gazi İlkokulu öğrencileri, Hacı Halil Çiftliği İlkokulu’nda eğitim gören öğrencilere oyuncak hediye etti.

“Oyuncak Kardeşliği Projesi” kapsamında Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Battalgazi Belediyesi Meclis Üyeleri ile Hacıhaliloğluçiftliği Mahalle Muhtarı Tahsin Fidan ile birlikte Hacı Halil Çiftliği İlkokulu’nu ziyaret etti. Burada öğrenciler ile yakından ilgilen Başkan Güder, eğitim ve öğretimin yani sıra milli ve manevi değerlerinde öğrencilere yansıtılmasının önemine değindi.

Paylaşmanın da önemine değinen Güder, şunları söyledi:

"Bugün oyuncaklarımızı paylaşıyoruz. Paylaşmak hem kültürümüzün hem de inancımızın bir gereği. Bu paylaşmayı yaptığımız müddetçe çoğalacağına inanan bir kültürden, bir dinden gelmekteyiz. Bu bağlamda bugün arkadaşlarımız Gazi İlköğretim okulundaki öğrencilerimizle, Hacı Halil Çiftliği ilkokulunda olan öğrencilerimizi bir araya getirdiler.Bir sosyal proje anlamında gençlerimiz çocuklarımız bir araya gelip birbirlerini tanıma, görme ve koşulları görme imkanı sağlanmış oldu. Biz belediyeler olarak okullarımıza imkanlarımız dahilinde, zaman zaman belki fiziki koşulları iyileştirme anlamında olsun, çevresel koşulları iyileştirme bakımından yardım etmeye çalışıyoruz. İstiyoruz ki geleceğimiz emin eller de olsun, geleceğimizi emin kişilerle inşa etme adına tüm birimler tüm kurumlar ortak bir çalışma yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz. İnşallah eminim ki yarınımız bugünümüzden daha iyi olacak, bu yönüyle çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz."

Hacı Halil Çiftliği İlkokulu Müdürü Hayrettin Yılmaz ise Başkan Güder’in eğitime verdiği desteklerin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, "İnşallah bu proje diğer okullarımıza, diğer kurumlarımıza örnek olur. Paylaşmak insan olmanın temel gereği, bunu yaşatmamız gerekiyor, diğer nesillere aktarmamız gerekiyor” dedi.

Kendilerine böyle anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi için imkan sağladığı için Battalgazi Belediyesine teşekkür eden Gazi İlkokulu Müdürü Ahmet Yıldızhan’da, "İşin başında gelip bizimle istişare etmeleri oyuncağını paylaşma projesini gündeme getirmeleri ve bizleri bugün burada buluşturmalarından dolayı hem belediye başkanımıza hem de ilgili birime teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz projeyi duyunca çok heyecanlandılar" diye konuştu.

MALATYA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:56

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