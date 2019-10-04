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Esrar ve kenevir ele geçirildi

İHA

Malatya'da bir kilo Kubar Esrar ve 10 kök Kenevir Bitkisi ele geçirildi.

Esrar ve kenevir ele geçirildi

Malatya’da bir kilo Kubar Esrar ve 10 kök Kenevir Bitkisi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pütürge ilçesinde Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yapıldığı bilgisinin alınmasına müteakip çalışma yapıldı.
Bir şüphelinin ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde tespit köpeği de kullanılarak yapılan aramada bir kilo Kubar Esrar maddesi ve 10 kök Kenevir Bitkisi ele geçirildi.
Olaylarla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

MALATYA

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 04:57
  • GÜNEŞ 06:18
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  • İKİNDİ 15:38
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  • YATSI 19:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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