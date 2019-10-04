Yeşilyurt Belediyespor Osmaniye’ye puan umuduyla gitti

3.Lig ekibi Yeşilyurt Belediyespor, yarın deplasmanda Osmaniye Futbol Kulübüyle oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak Osmaniye’ye gitti.

Ligde oynadığı 5 maçı da kaybederek ligin dibine demir atan turuncu yeşillilerde teknik heyet belirsizliği sürerken, takımın yarın ki maça da altyapı antrenörü Erdal Karakurt yönetiminde çıkacağı belirtildi.

Osmaniye Futbol Kulübü Yeşilyurt Belediyespor müsabakası yarın saat 15.00’te oynanacak. Bu arada turuncu yeşilli kulüpte 7 Ekim Pazartesi günü yapılması düşünülen olağanüstü kongrede mevcut yönetimde yer alan iş adamı Tahsin Yılmaz’ın başkanlık için aday olacağı belirtiliyor. Tahsin Yılmaz’ın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile de bir görüşme gerçekleştirdiği ve başkan Çınar’ın Yılmaz’ın başkanlığına sıcak baktığı ifade ediliyor.

Tahsin Yılmaz’ın yeni yönetim oluşturma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

MALATYA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:57

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