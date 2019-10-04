Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ak\u00e7ada\u011f \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Ali Aslan il\u00e7e esnaflar\u0131n\u0131 ziyaret ederek talep ve \u015fikayetlerini dinledi. Ak\u00e7ada\u011f il\u00e7e merkezinde esnaflar\u0131 ziyaret eden Aslan vatanda\u015flar\u0131n talep ve \u015fikayetlerini dinledi. Ziyaretlerinde esnaflar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra vatanda\u015flarla da sohbet eden Aslan, Esnaf ve halkla isti\u015fare ederek,vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n d\u00fc\u015f\u00fcncelerini de dinledik.Esnaf\u0131m\u0131z i\u015f yapamamaktan yana dertli.Kimi siftah yapmadan g\u00fcn\u00fc sonland\u0131r\u0131yor, kimi de giderinin yar\u0131s\u0131 kadar bile i\u015f yapam\u0131yor. Esnaf\u0131m\u0131z bu derin s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n i\u00e7inde hep, benimde mi i\u015f yerim kapanacak korkusu i\u00e7erisinde.\u0130l\u00e7emizdeki t\u00fcm esnaflar\u0131m\u0131z\u0131n s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fclmesi gerekiyor. Bu \u00e7\u00f6z\u00fcmdeki en b\u00fcy\u00fck ad\u0131m, haks\u0131z rekabetin ve a\u011f\u0131r vergi y\u00fcklerinin ortadan kald\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. E\u011fer rekabet de ve te\u015fvik de e\u015fit olmayan ortam ortadan kald\u0131r\u0131l\u0131rsa k\u00fc\u00e7\u00fck esnaf \u00f6n\u00fcn\u00fc g\u00f6rebilir.Devlet bu konuda kararl\u0131 ve te\u015fvik edici olmal\u0131d\u0131r. Faizsiz krediler sa\u011flanmal\u0131d\u0131r. Meslek odalar\u0131 \u00e7al\u0131\u015fma i\u00e7erisine kat\u0131larak, k\u00fc\u00e7\u00fck esnaf kampanyalarla te\u015fvik edilmelidir.\u00c7o\u011fu esnaf\u0131n g\u00fcn boyu i\u015f yapamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bundan dolay\u0131 kiras\u0131n\u0131 \u00f6deyemeyecek geldi\u011fini g\u00f6r\u00fcyoruz. Esnaf i\u015f yapamaz ise ne yapacak. Mecbur kapatacak\u201d diye konu\u015ftu.