“Geri Dönüşüm Projesi” ile ihtiyaçlar gideriliyor

Malatya İnönü Üniversitesi Spor Şube Müdürlüğü tarafından “Geri Dönüşüm Projesi” kapsamında demir, tel, masa ve tahta gibi birçok atık maddelerden spor aletleri ve farklı alanlarda kullanılabilecek çeşitli eşyalar yapıldı.

İnönü Üniversitesi Spor Şube Müdürü Oğuz Avcı, “ Eski spor aletlerini değerlendirme alışkanlığımız sonucu doğan bir projedir. Önceleri ufak tefek aletlerle küçük kaleler, badminton direkleri veya masa tenisi masaları yapmaya başladık. Sonra ise kalifiye elemanlarımızın varlığı ve yeni katılımları sayesinde boya yaptık, sıva yaptık, potalar ve voleybol direkleri gibi birçok projeyi tamamladık. Bunların ham maddesinin yüzde 80’i ise hurdalığa atılan sürdürülebilirlik ve geri dönüşüme uygun maddelerden oluşmaktadır. ”ifadelerini kullandı.

Geri dönüşümden elde edilen spor aletlerinin ve eşyaların büyük bir kısmını üniversite kampüsünde kullandıklarını bildiren Avcı , “Pota şeklindeki çöp kutusu herkesin alışkanlığı olan çöp kovasına bir şeyleri basket atma merakından ortaya çıktı. O çöp kutusunu özel kılan şey ise yapıldığı ham maddesi aslında. Parçalanmış tel örgüler, yamulmuş çember, eski bir su kazanı ve hurdaya bırakılmış öğrenci masalarından imal edilmiş oluşudur. Dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirmek hepimizin görevi. Biz de Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak boş zamanlarımızda özellikle yaz aylarında karınca kararınca bir faydamız olması adına uğraşıyoruz. Plastikten arındırılmış bir hayatın daha sağlıklı olacağına inancımız tam herkesten her konuda destek bekliyoruz ve destek olmaya da hazırız “şeklinde konuştu.

MALATYA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:57

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