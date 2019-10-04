Malatya'da polislerden, 'el ele güvenli geleceğe' projesi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ile Bilgilendirme ve Önleme Büro Amirliği'nde görevli polisler, 'el ele güveli geleceğe' projesi kapsamında İnönü Üniversitesi'nde stant açarak öğrencileri bilinçlendirdi.

Bilgilendirme ve Önleme Büro Amirliği ile TEM'e bağlı görevli polisler 'el ele güveli geleceğe' projesi kapsamında İnönü Üniversitesi'nde stant açtı. Yaklaşık 10 bin öğrencinin ziyaret ettiği stantta polisler bilgilendirici broşürler dağıttı.

Standı ziyaret eden öğrencilere, görevliler tarafından not defteri, kalem ve kitap ayracı hediye edildi.

MALATYA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:57

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