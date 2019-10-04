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Malatya için toplandılar

İHA

Malatya'da il genelinde daha iyi hizmet sunulması amacıyla kaymakamlar ve belediye başkanları bir araya geldi.

Malatya için toplandılar

Malatya’da il genelinde daha iyi hizmet sunulması amacıyla kaymakamlar ve belediye başkanları bir araya geldi.
Nikah Sarayında gerçekleştirilen toplantıya, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları ile Daire Başkanları katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, toplantıda yaptığı konuşmada, birlikteliğin en güzel örneklerinden birini yaşadıklarını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimize ziyaretlerde bulunarak Belediye Başkanlarımızla, kaymakamlarımızla ve muhtarlarımız ile buluşuyoruz. Yapmış olduğumuz toplantılarda ilçelerimizin sorunlarını ele alıyoruz” ifadelerini kullandı.
Gürkan, 717 yerleşim birimi olduğunu hatırlatarak, "Bin 565 mezramız var. 12 bin 300 metrekarelik alan içerisinde. Bu dönem günlük 2 bin 500 ton asfalt üretiyoruz. Malatya tarihinde bu rekordur. Önümüzdeki sene bu zaman yüzde 80 asfalt çalışmasını bitireceğiz, bu şekil bir hedef koyduk" dedi.
Şehrin alt yapısı için hummalı bir çalışma başlattıklarını da vurgulayan Başkan Gürkan, "MASKİ ile yaptığım toplantıda şehrin bütün altyapısını ortaya döktük. Arıtmasından, altyapısına bütün kaynakları hazırladık. Bütün ilçelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Bunun ötesinde önemli olan birlik, beraberliktir. Bizler bu memlekete hizmet etmek zorundayız. Cumhurbaşkanımız bize şu hedefi gösterdi, 1994’te İstanbul’u örneğini önümüze koydu. 2004 yılında ‘Yerel Kalkınma Başlıyor’ dedi. Akabinde 2009 yılında ‘İşimiz Hizmet Gücümüz Millet’, 2014 yılında ‘Daima Hizmet, Daima Millet’, 2019 yılında ise tevazu, samimiyet ve gayretle ‘Memleket işi Gönül işi" şeklinde konuştu.
Toplantıda kısa bir selamlama konuşması yapan Malatya Valisi Aydın Baruş ise , “Bu bir araya geliş inşallah Malatyalılar için hayırlara vesile olur. Bizim için kamu hizmetlerinde öncelikli olan vatandaşlarımızın yüzünü güldürmektir, vatandaşımızın memnuniyetidir. Şehrin sorunu vatandaşın sorunu hepimizin sorunudur. Onun için sorunları çözmeye çalışırken hep birlikte hareket etmemiz lazım. Vatandaşımızın sorununu ne kadar hızlı çözersek onların bize emanet ettiği görevi o kadar layıkıyla yerine getirmiş oluruz. Bu tür toplantılar beraber çalışma kültürünün gelişmesine vesile olacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu birlikteliğe vesile olduğu için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MALATYA

04 Ekim 2019 Cuma

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