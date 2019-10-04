Malatya n\u0131n Darende il\u00e7esinde ceviz a\u011fac\u0131ndan d\u00fc\u015fen \u015fah\u0131s, kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 hastanede hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Edinilen bilgiye g\u00f6re Darende il\u00e7esi K\u0131l\u0131\u00e7ba\u011f\u0131 mahallesinde ceviz toplamak i\u00e7in a\u011faca \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenilen Mehmet Topuz (54), dengesini kaybederek yere d\u00fc\u015ft\u00fc. A\u011f\u0131r yaralanan \u015fah\u0131s, yak\u0131nlar\u0131 taraf\u0131ndan Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi ne kald\u0131r\u0131ld\u0131. Burada yap\u0131\u015fan ilk m\u00fcdahalesinin ard\u0131ndan 112 Hava Ambulans\u0131 ile Turgut \u00d6zal T\u0131p Merkezi ne sevk edilen yaral\u0131 \u015fah\u0131s burada yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamayacak hayat\u0131n kaybetti. Olayla ilgili inceleme ba\u015flat\u0131ld\u0131.