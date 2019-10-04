Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Denizlispor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 20 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Yeni Malatyaspor’da Adis Jahovic, altıpas üzerinden buluştuğu topu kaleye vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı.

28. dakikada Yeni Malatyaspor’da Chebake’nin ceza alanında yerde kalması sonrası VAR’a giden hakem Bülent Birincioğlu penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Jahovic penaltı atışında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 10

34. dakikada sağ kanattan gelen Yeni Malatyaspor’da ceza sahasında topla buluşan Donald sağ çaprazdan topu kaleye gönderdi. 20

45. dakikada atak geliştiren Yeni Malatyaspor’da sol kanatta atılan pasta topla buluşan Guilherme, ceza sahası dışından sert vurdu ancak top defansa çarparak auta çıktı.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Ülker Yaprak xx, Abdullah Bora Özkara xx

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Robin xx, Sakıb xx, Chebake xx, Hadebe xx, Donald xxx, Guilherme xx, Fofana xx, Murat xx, Acquah xx, Jahovic xxx

Yedekler: Ufuk Ceylan, Rahman Buğra Çağıran, Özer Özdemir, Ghaylen Chaaleli, Ahmed Ildiz, Erkan Kaş, Eren Tozlu,Thievy Bifouma

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Denizlispor: Stachowiak x, Bergdich x, Oğuz x, Sapunaru x, Lopes x, Radoslaw x, Sackey x, Zeki x, Rodallega x, Barrow x, Olcay x

Yedekler: Tolgahan Acar, Kerem Can Akyüz, Mustafa Yumlu, Sedat Şahintürk, Ismail Aissati, Recep Niyaz, Marc Kibong Mbamba, Burak Çalık, Hadi Sacko, Oscar Estupinan

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Goller: Jahovic (dk. 28 pen), Donalt (dk. 34) (Y.Malatyaspor)

Sarı Kartlar: Sakıb (Y.Malatyaspor), Lopes, Sapunaru, Oğuz (Denizlispor)

MALATYA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:57

GÜNEŞ 06:18

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:14

YATSI 19:29

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