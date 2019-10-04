Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 5 - Denizlispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 7. haftasında Denizlispor’u konuk eden Yeni Malatyaspor, sahadan 51 üstün ayrıldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Yeni Malatyaspor’da sol kanatta topla buluşan Donalt, kale önüne doğru uzun bir pas yaptı. Topa hareketlenen Guilherme istediği gibi vuramayınca gol şansını kaçırdı.

52. dakikada Denizlispor gol için rakip kaleye etkili gelmeye başladı. Misafir takımın ceza alanı dışında başlayan atağında kale önüne atılan topu kaleci Fernolle son anda tokatlayarak uzaklaştırdı.

61. dakikada Yeni Malatyaspor’da sol kanatta Denizlispor defansı arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Fofana, Kaleci Stachowiak’ın faulü ile yere düşünce hakem Bülent Birincioğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına ikinci kez geçen Jahovic kendisinin ikinci takımının ise 3’üncü golünü kaydetti. 30

65. dakikada Denizlispor’da ceza sahası içerisinde topla buluşan Rodallega kafa vuruşu ile kaleci Fernolle’nin üzerinde aşırtma yaparak topu ağlarla buluşturdu. 31

68. dakikada Guilherme orta sahadan aldığı topu sağ kanattan içeri sürdü ve ceza sahasına pas verdi. Jahovic’in kafa ile vurduğu top üst direkten ağlarla buluştu. 41

90. dakikada Guilherme’nin asisti ile ceza alanında topla buluşan Jahovic, defansı çalımlayarak topu ağlara gönderdi. 51



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Ülker Yaprak xx, Abdullah Bora Özkara xx

Yeni Malatyaspor: Farnolle xxx, Robin xxx, Sakıb xxx (Erkan dk. 84 ?), Chebake xx, Hadebe xxx, Donald xxx (Chaaleli dk. 72 x), Guilherme xxx, Fofana xx (Rahman dk. 73 x), Murat xx, Acquah xxx, Jahovic xxx

Yedekler: Ufuk Ceylan, Özer Özdemir, Ahmed Ildiz, Erkan Kaş, Eren Tozlu, Thievy Bifouma

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Denizlispor: Stachowiak x, Bergdich x, Oğuz x, Sapunaru x, Lopes x, Radoslaw x, Sackey x (Ismail dk. 46 x), Zeki x, Rodallega x, Barrow x (Sacko dk. 75 x), Olcay x (Oscar dk. 66 xx)

Yedekler: Tolgahan Acar, Kerem Can Akyüz, Mustafa Yumlu, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Marc Kibong Mbamba, Burak Çalık

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Goller: Jahovic (dk. 28, 61 pen., 68 ve 90), Donalt (dk. 34) (Y.Malatyaspor), Rodallega (dk. 65) (Denizlispor)

Sarı Kartlar: Sakıb, Chaaleli (Y.Malatyaspor), Lopes, Sapunaru, Oğuz, Stachowiak (Denizlispor)

MALATYA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:57

GÜNEŞ 06:18

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:14

YATSI 19:29

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