‘Şüheda’nın Sesi’ programına yoğun ilgi Kahraman şehitlerin yakınları Malatyalılarla buluştu

Malatya’da gerçekleştirilen ‘Şüheda’nın Sesi’ programında ilk kez bir araya gelen Şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Şehit Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, Şehit Eren Bülbül’ün kardeşi Çağlar Bülbül ve Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk’ün konuşmaları sırasında duygusal anlar yaşandı.

Yeşilyurt Belediyesi ile 15 Temmuz Milli İrade Ocakları tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Şüheda’nın Sesi’ programına Malatyalılar yoğun ilgi gösterdi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda şehit aileleri, Türk Bayraklarıyla donatılmış salonu tamamen dolduran vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandılar.

Duygusal bir atmosferin hakim olduğu program da ilk olarak İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından Kuranı Kerim Tilaveti okundu. Yeşilyurt Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından hazırlanan ‘Şehitlerimiz’ isimli sinevizyon gösteriminin ardında söz alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, şehitlerin emanetleri olan yakınlarının baş tacı olduğunu belirtti.

Türkiye’nin tarihin her döneminde düşmanların hedefinde olduğunu ifade eden Çınar, “Zaman zaman aleni olarak vatanımıza göz diken şer odakları, buna cesaret edemedikleri zamanlarda da terör örgütlerinden medet ummuşlardır. Terör örgütlerini kurmuş, onları beslemiş ve her fırsatta vatan evlatlarının canına kast etmişlerdir. Ama başaramayacaklar, bu Ömerler, bu Fethiler, bu Muhammedler, bu Erenler olduğu sürece başarma şansları yok. Allah şehitlerimizden razı olsun” dedi.

Daha sonra söz alan Vali Aydın Baruş ise “Bu ruha mirasa hepimiz sahip çıkmalıyız. Bayrağımızı, vatanımızı, dinimizi namusumuzu ölümüne sevmeliyiz ki ölüm icap ettiğinde gülerek bu uğurda koşalım. Bizim üzerimize düşen asıl vazife evlatlarını, kardeşlerini en değerli varlıklarını feda etmiş, onun acısına katlanmış, yüreklerinin en derinliklerinde hisseden ailelerin önünde saygı ile eğilmek onlara hürmet göstermektir. Eğer bunları yapabilirsek bu topraklar üzerinde kıyamete kadar baki kalırız” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından gösterdikleri fedakarlıklarla canları vatan için veren kahraman şehitlerin yakınları söz aldı. İlk olarak İzmir’de Adliye Binası önünde gösterdiği kahramanlık örneği ile adından söz ettiren Şehit Polis Feti Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin yaptığı konuşmada, şehit babası olmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Baba Sekin, “Bir şehit babası olarak diyorum ki, ‘ateş düştüğü yeri yakar’ sözünün bile çaresiz kaldığı bu duyguyu anlatmaya kelimeler yetmez.Büyük bir şeref ve onurla sizlerin karşınızdayım. Oğlumun şehit olmasından sonra sadece bizler yanmadık, tüm Elazığ, İzmir ve kısacası tüm Türkiye’nin yüreği yandı. Biz dedik ki, bu vatana bir değil bin Fethi feda olsun. Kahraman olmak nasıl zorsa kahramanın babası olmak daha da zordur. Herkesten daha inançlı ve güçlü durmak boynumuzun borcudur. Ben bir Fethi kaybettim ama binlerce Fethi kazandım” ifadelerini kullandı.

Daha sonra ise 15 Temmuz hain darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmeye çalışan darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi göğsünden vurarak öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı askerler tarafından vurularak şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir’İn babası Hasan Hüseyin Halisdemir söz aldı. Oğlu Ömer Halisdemir’in vatanı, toprağı ve bayrağı için gözünü kırpmadan 20 kişinin karşısına çıkarak şehadete kavuştuğunu ifade eden Baba Halisdemir, “Rabbime, 81 milyon Türk Milletiyle bizi kavuşturduğu için binlerce kez şükürler olsun. Ömer’im şehit olalı üç yıl üç ay oluyor, bu süreçte Devletimiz ve 81 milyon Türk Milleti şehidine sahip çıktı, biz bundan mutluyuz. Oğlum Ömer, 20 kişinin karşısına çıkıp da Zeki Paşa’nın ‘ Ömer namus senin namusun namusunu temizle oğlum’ dedikten sonra o hainlerin karşısına çıkıp ta kurşunu sıkmasını Türkiye asla unutmayacak ve unutulamayacaktır” ifadelerine yer verdi.

Malatya’da olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Şehit Eren Bülbül’ün abisi Çağlar Bülbül ise, “Rabbim bizlere müsaade ettiği sürece bayrağımıza, vatanımıza kim olursa olsun el uzatmaya kalkarsa o elleri kırmaya hazırız. Her gittiğimiz yerde babalarımız, annelerimiz, ağabeylerimiz ve kardeşlerimiz ‘İyi ki Varsın Eren’ diyor ve bu her yerde devam ediyor. Biz Eren’imizi şehit verdik, ben dahil olmak üzere iki yeğenim var gerekirse kendimizi de onları da vatan ve bayrak uğrunda şehit vermeye hazırız” sözcüklerini kullandı..

Şehitlik kavramının İslam Dininde çok özel bir konumda olduğunu ifade eden Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün Babası Asım Safitürk ise, “ Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın, 15 Temmuz’ları yaşatmasın inşallah. Şahadetin kaynağı Kuran’dan gelir, bayrağı yapan üzerindeki kandır. Topraklar eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Çok üzülüyoruz canımızdan birer evlat koparıldığı için ama çok güçlüyüz. Hz. Hamza’nın arkasından birer şehit gönderdiğimiz için Allah’a ne kadar şükretse kazdır. Çocuklarımızı, evlatlarımızı şehit eden teröristler, Firavunlar ve Ebu Cehillerin uzantılarıdır, onların hocaları da Şeytan’dır. Cenabı Allah vatanımızı bayraksız bırakmasın, minarelerimizi ezansın bırakmasın, şehitlerimize gani gani rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Ailelerine de sabırlar dilerim” diye konuştu.

Söyleşinin ardından şehit aileleri ve yakınlarına, Vali Aydın Baruş, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar tarafından Türk bayrağı ve teşekkür plaketinin yanı sıra şehitlerimizin resimlerinin olduğu el emeği göz nuru tablolar hediye edildi.

MALATYA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:58

GÜNEŞ 06:19

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:12

YATSI 19:28

