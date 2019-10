Mercan Koleji’nde ‘Dünya Çocuk Günü’ etkinliği

Mercan Koleji’nde Dünya Çocuk Gününü kapsamında bir etkinlik düzenlendi. Öğrenciler mavi ağırlıklı kıyafetler giyerek ve kollarına mavi kurdela takarak, hazırlanan pankartlarla okulda sloganlar eşliğinde farkındalık yürüyüşü yaptı.

Yürüyüş sonunda çocuklara olan hassasiyetini her zaman dile getiren Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan dünya da çocuklar üzerinde ciddi bir baskı olduğunu dile getirdi. Mercan, çocuklara yapılan baskı, şiddet ve her türlü zulmü kınadıklarını belirterek “Bugünün çocukları, yarının gençleri ve geleceği olarak çocuksu saflığınızı hiçbir zaman kaybetmeyiniz sevgi ve saygı dolu bir dünya oluşturun” ifadelerine yer verdi.

“Bizler için her çocuk yeni bir dünyadır” diyen Mercan, “Bizler bu düşünceden hareketle yola çıkarak çocuklarımıza kendilerini her alanda yetiştirebilecekleri bir ortam sunuyoruz. İite bu yüzden geleceğin liderleri Mercan Kolejinde yetişiyor. Dünyamıza mutluluk, huzur, barış, kardeşlik, adalet ve eşitlik getirecek olan sizlersiniz. Tekrardan dünya çocuk gününüz kutlu olsun, mutlu yarınlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Ortaokul Müdüresi Mehtap İnce ise, dünya çocuklar gününü kutlayarak yıllarını eğitime vermiş olan yönetim kurulu başkanlarının çocuklara bakış açısından söz etti.

İnce, “O bir lider. Hayatını eğitime adamış ve sadece geleceğin liderlerini yetiştirme yolunda hedefleri var onun her şeyi çocuklar. Ve tek hedefi onlara güzel bir dünya bırakmak. Çocuklara yüreğinde kocaman bir yer açan, alçak gönüllülüğüyle hepimize örnek teşkil eden lider sayın yönetim kurulu başkanımız Özcan bey iyi ki varsınız. Dünya çocuklarının sizin gibi liderlere çok ihtiyacı var” diye konuştu.

Etkinlik daha sonra öğretmen ve öğrencilerin hep bir ağızdan şarkılar söylenmesi ve çeşitli animasyonlar ve oyunlar oynanmasıyla son buldu.

