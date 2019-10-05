Ankara’da 10 Ekim’deki patlamada ölenler anıldı

10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde düzenlenen bombalı terör saldırısında hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı.

CHP Malatya İl Teşkilatı, 1O Ekim 2015’te Ankara Garı önünde düzenlenen bombalı terör saldırısında hayatını kaybedenler mezarlarını ziyaret etti. Partililer ve hayatını kaybedenlerin aileleri bazı dernek ve STK ‘ temsilcileri mezarlara karanfil bırakarak, dua etti.

Daha sonra bir konuşma yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “4 yıl önce bu gençlerimiz Malatya'da ve Türkiye'nin çeşitli İllerinde Ankara güzel şeyler olsun diye, bu ülkeye barış gelsin diye gittikleri Ankara Garında bir katliam ile karşılaştılar maalesef Malatya'da giden 12 kardeşimiz canımızı kaybettik. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak bu acıyı derinde yaşayan bir aile olduk. Maalesef bugün birlikte mücadele ettiğimiz genç kardeşlerimizi o gün bizde koparıp aldılar. Adeta et ile tırnağı birbirinden ayırdılar. Bu aileler açısından daha çok zor bir süreç oldu. Bu 4 yıl boyunca onların acıları hiç dinmedi dinmesi de de mümkün değil” dedi.

Bu davanın bütün bağlantıları ile birlikte sonuçlanması talebinde bulunduklarını da dile getiren Kiraz,” arkasındaki güçlerin orta çıkarılmadığını görüyoruz. Yargılama sürecin çok uzadığını görüyoruz. Ülkede demokrasi adına barış adına herkesin vicdanında yer bulması noktasında bu davanın bütün bağlantıları ile birlikte sonuçlanması noktasında talebte bulunuyoruz” diye konuştu.

MALATYA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:58

GÜNEŞ 06:19

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:12

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.