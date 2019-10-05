Gazeteci -Yazar Özkan, ilk Roman kitabını çıkardı

GazeteciYazar M. Duran Özkan, geçtiğimiz haftalarda ilk kitabı olan 'Hasan Sabah'ın Fedaisi Tahir' romanının imza gününde okuyucuları ile buluştu.

Deniz Kitapevlerinde gerçekleşen imza gününe AK Parti Malatya İl Başkanı Av. İhsan Koca, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, davetliler ve kitap severler katıldı.

Burada konuşan Duran Özkan, çıkardığı ilk romanı olan Hasan Sabbah'ın Fedaisi Tahir adlı kitabının imza gününe katılan tüm dostlarına teşekkür ederek, “Mesut Özdemir beye bu imkanı sağladığı için kendisine teşekkür ediyorum. İlk kitap ve ilk imza günüm, bu heyecanı yaşıyorum. Bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Özkan’ın ilk kitabının imza gününe kitapseverler de büyük ilgi gösterdi.

MALATYA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:58

GÜNEŞ 06:19

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:12

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.