Yeşilyurt Belediyespor'da Barman'ın yerine Yılmaz

Bu dev kupa sadece bir kulüpte var

3.Lig ekibi Yeşilyurt Belediyespor'da ligdeki kötü gidişat sonrası kongre kararı alan başkan Orhan Barman'ın yapılacak kongrede aday olmayacağının kesinleştiği belirtildi. Ligde son olarak deplasmanda Osmaniye Futbol Kulübü'ne 31 mağlup olan ve 6'da 0 çeken Malatya temsilcisinde gözler yapılacak olağanüstü kongreye çevrildi.

Ligin dibine demir atan turuncu yeşillilerde bir taraftan teknik heyet belirsizliği sürerken, diğer taraftan ise yeni yönetimin hangi isimlerden oluşacağı sorusunun cevabı bekleniyor. Mevcut başkan Orhan Barman'ın yeniden aday olmayacağının kesinleştiği kulüpte başkanlık için Tahsin Yılmaz ismi kuvvet kazandı.

Turuncu yeşilli kulüpte 7 Ekim Pazartesi günü yapılması düşünülen olağanüstü kongrede mevcut yönetimde yer alan iş adamı Tahsin Yılmaz'ın başkanlık için aday olacağı belirtiliyor. Tahsin Yılmaz'ın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile de bir görüşme gerçekleştirdiği ve başkan Çınar'ın Yılmaz'ın başkanlığına sıcak baktığı ifade ediliyor.

Tahsin Yılmaz'ın yeni yönetim oluşturma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

MALATYA 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:59

GÜNEŞ 06:19

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:11

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.