Doğa tutkunlarının adrenalini yükseltecek festival

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan Levent Vadisi’nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Doğa Sporları Festivali, ülkenin birçok yerinden gelen doğa ve adrenalin tutkunlarını buluşturuyor.

3 Ekim’de başlayan ve bugün sona erecek olan Levent Vadisi Uluslararası Doğa Sporları Festivali bu yılda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Akçadağ Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festivalde, birçok doğa spor dalı gösterime sunuldu. Malatya’nın yanı sıra birçok ilden festivale katılan doğa tutkunları, çadırlarda kalarak akşamları kamp ateşi ile birlikte festivalin coşkusunu yaşadı. Festival açılışında konuşan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Dünyanı en büyük ikinci kanyonu olan Levent Vadisi’nde bu yıl 3’üncü kez düzenledikleri festivale ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Levent Vadisi’nin adrenalin tutkunların vazgeçilmezleri arasında olduğunu ifade eden Kazgan, “Bizlerde bu yerde bu doğal ortamda insanlarımızın huzur bulması ve güzel vakit geçirmeleri için güzel bir ortam oluşturmaya çalıştık” dedi.

Festivale katılan, sporcular da Malatya’da olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek, ‘Çadırını al gel, kamp ateşinde buluşalım sloganı ile bu yılda festivale katıldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu yıl festival daha güzel” dedi. Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık ise doğa spor sevenlerle olmanın bu yılda mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Levent Vadimiz doğa sporlarının yapılacağı en uygun alanlardan biri. O yüzden Doğa sporları severlerinin buluştuğu Levent Vadimiz 28 kilometre uzunluğunda bir alan. Burada uçurumlar, mağaralar, Tümülüsler yer alıyor. Görülmesi gereken harika vadilerden biri burası bence” şeklinde konuştu.

Festivale çok sayıda sporcunun katıldığını da aktaran Işık, her geçen yıl festivallerinin daha da ilgi odağı olduğunu ve Levent Vadisi’nin tanıtımı noktasında bu etkinliklere önem verdiklerini söyledi.

4 gün süren festivalde Yamaç Paraşütü, Slackline, Trekking, Kaya tırmanışı, Of Road gösterileri, Oryantiring, Vos vos gurubu gösterisi, Moto Kros yarışları, Dağ Bisikleti yarışları yer aldı. Adrenalinin hiç eksilmediği festivale bölge halkı da büyük ilgi gösterdi.

